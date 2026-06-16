Мир турецких сериалов всколыхнуло шокирующее известие о внезапной смерти одной из самых ярких молодых актрис. В возрасте 35 лет ушла из жизни Эдже Иртем, которая снискала огромную привязанность зрителей благодаря роли Ишил в хитовом телепроекте "Клюквенный щербет".

Эдже Иртем

"Внезапно умерла звезда популярного турецкого сериала", — сообщают в медиапространстве, уточняя, что причиной преждевременной смерти женщины стал острый сердечный приступ.

Ужасный инцидент произошел в утренние часы прямо у нее дома. Особый драматизм ситуации добавляет тот факт, что трагедия разыгралась буквально на следующий день после того, как знаменитость отпраздновала свой день рождения. Как информирует популярный турецкий блог EnMagazin в Instagram, Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года в городе Сивас, поэтому на днях ей исполнилось 35 лет. В настоящее время более широкие детали или дополнительные обстоятельства ее внезапной кончины не разглашаются.

"Она впервые появилась на экранах в 2014 году", — вспоминают коллеги ее первые шаги в кино в ленте "Беглецы-невесты".

Перед тем как покорить киноиндустрию Эдже получила основательное образование на кафедре оперы и вокала в Университете Яшар, после чего отшлифовала свое мастерство в Культурном центре Садры Алишик в Стамбуле. За годы успешной профессиональной деятельности она успела сняться в десятках громких проектов, среди которых "Это моя жизнь", "Дело чести", "Мистер Ошибка", "Запретный плод" и "Семья". Больше всего зрителям запечатлелись в память ее образы Афет в "Новой невесте" и Джансин в "Семье", а последним ярким аккордом в карьере стала работа в сериале "Клюквенный щербет", который бьет сейчас все рекорды телевизионных рейтингов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в известный турецкий актер Бурак Озчивит, снискавший мировую славу благодаря роли в сериале "Великий век", в очередной раз продемонстрировал свою приверженность российскому рынку. Артист снова прибыл в Москву, проигнорировав международную изоляцию страны-оккупанта.