Світ турецьких серіалів сколихнула шокуюча звістка про раптову смерть однієї з найяскравіших молодих акторок. У віці 35 років пішла з життя Едже Іртем, яка здобула величезну прихильність глядачів завдяки ролі Ішил у хітовому телепроєкті "Кизиловий щербет".

Едже Іртем

"Раптово померла зірка популярного турецького сериалу", — повідомляють у медіапросторі, уточнюючи, що причиною передчасної смерті жінки став гострий серцевий напад.

Жахливий інцидент стався у ранкові години безпосередньо у неї вдома. Особливого драматизму ситуації додає той факт, що трагедія розігралася буквально наступного дня після того, як знаменитість відсвяткувала свій день народження. Як інформує популярний турецький блог EnMagazin в Instagram, Едже Іртем народилася 14 червня 1991 року в місті Сівас, тож днями їй виповнилося 35 років. Наразі ширші деталі чи додаткові обставини її раптової кончини не розголошуються.

"Вона вперше з'явилася на екранах у 2014 році", — згадують колеги її перші кроки у кіно у стрічці "Втікачки-наречені".

Перед тим як підкорити кіноіндустрію, Едже здобула ґрунтовну освіту на кафедрі опери та вокалу в Університеті Яшар, після чого відшліфувала свою майстерність у Культурному центрі Садри Алишик у Стамбулі. За роки успішної професійної діяльності вона встигла знятися у десятках гучних проєктів, серед яких "Це моє життя", "Справа честі", "Містер Помилка", "Заборонений плід" та "Сім'я". Найбільше глядачам закарбувалися в пам'ять її образи Афет у "Новій нареченій" та Джансин у "Сім'ї", а останнім яскравим аккордом у кар'єрі стала робота в серіалі "Кизиловий щербет", який наразі б'є всі рекорди телевізійних рейтингів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий турецький актор Бурак Озчівіт, який здобув світову славу завдяки ролі у серіалі "Величне століття", вчергове продемонстрував свою прихильність до російського ринку. Артист знову прибув до Москви, проігнорувавши міжнародну ізоляцію країни-окупанта.