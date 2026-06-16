У Стамбулі раптово померла зірка популярних турецьких серіалів

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Недилько Ксения
Світ турецьких серіалів сколихнула шокуюча звістка про раптову смерть однієї з найяскравіших молодих акторок. У віці 35 років пішла з життя Едже Іртем, яка здобула величезну прихильність глядачів завдяки ролі Ішил у хітовому телепроєкті "Кизиловий щербет".
Едже Іртем
Жахливий інцидент стався у ранкові години безпосередньо у неї вдома. Особливого драматизму ситуації додає той факт, що трагедія розігралася буквально наступного дня після того, як знаменитість відсвяткувала свій день народження. Як інформує популярний турецький блог EnMagazin в Instagram, Едже Іртем народилася 14 червня 1991 року в місті Сівас, тож днями їй виповнилося 35 років. Наразі ширші деталі чи додаткові обставини її раптової кончини не розголошуються.
Перед тим як підкорити кіноіндустрію, Едже здобула ґрунтовну освіту на кафедрі опери та вокалу в Університеті Яшар, після чого відшліфувала свою майстерність у Культурному центрі Садри Алишик у Стамбулі. За роки успішної професійної діяльності вона встигла знятися у десятках гучних проєктів, серед яких "Це моє життя", "Справа честі", "Містер Помилка", "Заборонений плід" та "Сім'я". Найбільше глядачам закарбувалися в пам'ять її образи Афет у "Новій нареченій" та Джансин у "Сім'ї", а останнім яскравим аккордом у кар'єрі стала робота в серіалі "Кизиловий щербет", який наразі б'є всі рекорди телевізійних рейтингів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий турецький актор Бурак Озчівіт, який здобув світову славу завдяки ролі у серіалі "Величне століття", вчергове продемонстрував свою прихильність до російського ринку. Артист знову прибув до Москви, проігнорувавши міжнародну ізоляцію країни-окупанта.