Российская группа Би-2, в свое время открыто выступившая против вторжения РФ и покинувшая страну, вновь заявила о своей позиции — на этот раз со сцены в Варшаве. Об этом сообщает glaznews.com.

Группа Би-2 подняла флаг Украины на сцене во время концерта в Варшаве.

Во время концерта 20 ноября Лева Би-2 развернул украинское знамя, подняв его над головой перед многотысячной аудиторией. Зал разразился аплодисментами — в Польше, где отношение к такой символике очень чувствительно, этот жест был воспринят с особой теплотой. Фанаты говорят, что момент "чувствовался как глоток свободы".

Би-2 поддерживают Украину с 2022 года, когда публично осудили вторжение и уехали из РФ. Их выступления в Европе часто сопровождаются антивоенными заявлениями и варшавский концерт стал еще одним подтверждением их последовательности.

Фрагмент из выступления мгновенно разлетелся соцсетями. Пользователи пишут:

"Почтение! Не разочаровывают"

"Классная группа и классные люди"

"Всегда были честными – и остаются"

В Польше далеко не все артисты отваживаются демонстрировать символику других государств на сцене. Но Би-2 не отступили. Их жест называют примером для российских художников, до сих пор избегающих прямой позиции. Группа напоминает: музыка – это не инструмент пропаганды, а язык свободы.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что российский артист Григорий Лепс, находящийся под санкциями и имеющий проблемы с алкоголем, заявил, что украинский город Покровск, за который сейчас идут интенсивные бои, следует переименовать в честь Путина. Его заявление о "Путинграде" прозвучало особенно цинично, учитывая ситуацию в Покровске. Это город Донецкой области, где до начала полномасштабной войны проживало более 60 тысяч человек, сейчас почти уничтожен и находится под постоянными городскими боями.