У Варшаві вибух овацій: гурт Бі-2 розгорнув український прапор на великому концерті

Російський гурт Бі-2, який свого часу відкрито виступив проти вторгнення РФ і покинув країну, знову заявив про свою позицію — цього разу зі сцени у Варшаві. Про це повідомляє glaznews.com.

Гурт Бі-2 у Варшаві підняв український прапор під час концерту.

Під час концерту 20 листопада Льова Бі-2 розгорнув український прапор, піднявши його над головою перед багатотисячною аудиторією. Зал вибухнув оплесками — у Польщі, де ставлення до такої символіки дуже чутливе, цей жест сприйняли з особливою теплотою. Фанати говорять, що момент "відчувався як ковток свободи".

Бі-2 підтримують Україну з 2022 року, відколи публічно засудили вторгнення та виїхали з РФ. Їхні виступи у Європі часто супроводжуються антивоєнними заявами, і варшавський концерт став ще одним підтвердженням їхньої послідовності.

Фрагмент з виступу миттєво розлетівся соцмережами. Користувачі пишуть:

"Повага! Не розчаровують"

"Класний гурт і класні люди"

"Завжди були чесними — і залишаються"

У Польщі далеко не всі артисти наважуються демонструвати символіку інших держав на сцені. Та Бі-2 не відступили. Їхній жест називають прикладом для російських митців, які досі уникають прямої позиції. Гурт нагадує: музика — це не інструмент пропаганди, а мова свободи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що російський артист Григорій Лепс, який знаходиться під санкціями та має проблеми з алкоголем, заявив, що українське місто Покровськ, за яке нині точаться інтенсивні бої, слід перейменувати на честь Путіна. Його заява про "Путінград" прозвучала особливо цинічно з огляду на ситуацію в Покровську. Це місто Донецької області, де до початку повномасштабної війни мешкало понад 60 тисяч людей, нині майже знищене та перебуває під постійними міськими боями.