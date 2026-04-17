«Вадик» — Оля Полякова выпустила вирусный хит в стиле шансон о своем идеальном муже

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова представила новую видеоработу на трек "Вадик". Эта шутливая композиция исполнена в совершенно нетипичном для попдивы жанре шансона. Короткие отрывки и бэкстейджи из съемочной площадки, которые артистка выкладывала в своих социальных сетях, мгновенно стали вирусными и собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Муж Оли Поляковой Вадим Буряковский. Скриншот из видео интервью Дмитрию Гордону. Часть первая.

Настоящая волна популярности накрыла недавно 64-летнего бизнесмена Вадима Буряковского. Интерес аудитории резко возрос после того, как мужчина дал откровенное интервью известному журналисту Дмитрию Гордону. Общение вызвало такой ажиотаж среди зрителей, что позже медийщики записали еще и вторую часть этого разговора. Именно на фоне столь громкого обсуждения певица решила подыграть трендам и выпустила песню о любимом.

Кадр из клипа Оли Поляковой на песню "Вадик". Скриншот из видео.

По словам артистки, именно образ ее мужа – искреннего, с чувством юмора и характерными чертами эпохи 90-х – вдохновил ее на создание этой иронической композиции.

"Эта история началась с интервью, которое разорвало интернет, а продолжилась песней, которую вы выучили наизусть еще до релиза!" – отметила Оля Полякова.

Певица также добавила, что этот трек является своеобразным музыкальным ответом на волну обсуждений ее избранника в медиапространстве.

Не остались без внимания и новые образы певицы. В клипе "Вадик" Оля Полякова демонстрирует яркие образы, сочетающие иронию над стилем 90-х с высокой модой.

Образ 1: Классический нуар и графика (слева)

Этот лук построен на резком черно-белом контрасте. Певица позирует в приталенном черном жакете с акцентными белыми манжетами и высоким острым воротником. Образ дополняют:

Классическая черная широкополая шляпа, придающая загадочности и ретро-шику.

Светлые укороченные брюки (капри) в сочетании с остроносыми туфлями на шпильке создают изящный, но несколько пародийный силуэт, характерный для эстетики шансона.

Черные перчатки и выразительные серьги подчеркивают театральность образа.

Образ 2: Гиперболизированный "Power Dressing" (справа)

Второй образ демонстрирует современный взгляд на деловой стиль с преувеличенными пропорциями:

Серый пиджак в тонкую вертикальную полоску (pinstripe) с экстремально объемными плечами и подчеркнутой талией в форме песочных часов. Этот элемент отсылает в винтажные коллекции Thierry Mugler 1994 года.

Насыщенно-зеленая шляпа и перчатки в тон создают яркий визуальный фокус, придающий поп-артовую нотку классическому принту.

Использование микро-шорт вместо штанов делает образ дерзким и провокационным, что является фирменной чертой стиля Поляковой.

