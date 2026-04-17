«Вадик» — Оля Полякова выпустила вирусный хит в стиле шансон о своем идеальном муже

Недилько Ксения
Популярная украинская исполнительница Оля Полякова представила новую видеоработу на трек "Вадик". Эта шутливая композиция исполнена в совершенно нетипичном для попдивы жанре шансона. Короткие отрывки и бэкстейджи из съемочной площадки, которые артистка выкладывала в своих социальных сетях, мгновенно стали вирусными и собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.
Оля Полякова в новом клипе
Фото: Муж Оли Поляковой Вадим Буряковский. Скриншот из видео интервью Дмитрию Гордону. Часть первая.
Настоящая волна популярности накрыла недавно 64-летнего бизнесмена Вадима Буряковского. Интерес аудитории резко возрос после того, как мужчина дал откровенное интервью известному журналисту Дмитрию Гордону. Общение вызвало такой ажиотаж среди зрителей, что позже медийщики записали еще и вторую часть этого разговора. Именно на фоне столь громкого обсуждения певица решила подыграть трендам и выпустила песню о любимом.
Фото: Кадр из клипа Оли Поляковой на песню "Вадик". Скриншот из видео.
По словам артистки, именно образ ее мужа – искреннего, с чувством юмора и характерными чертами эпохи 90-х – вдохновил ее на создание этой иронической композиции.
"Эта история началась с интервью, которое разорвало интернет, а продолжилась песней, которую вы выучили наизусть еще до релиза!" – отметила Оля Полякова.
Певица также добавила, что этот трек является своеобразным музыкальным ответом на волну обсуждений ее избранника в медиапространстве.
Не остались без внимания и новые образы певицы. В клипе "Вадик" Оля Полякова демонстрирует яркие образы, сочетающие иронию над стилем 90-х с высокой модой.
Образ 1: Классический нуар и графика (слева)
Этот лук построен на резком черно-белом контрасте. Певица позирует в приталенном черном жакете с акцентными белыми манжетами и высоким острым воротником. Образ дополняют:
Классическая черная широкополая шляпа, придающая загадочности и ретро-шику.
Светлые укороченные брюки (капри) в сочетании с остроносыми туфлями на шпильке создают изящный, но несколько пародийный силуэт, характерный для эстетики шансона.
Черные перчатки и выразительные серьги подчеркивают театральность образа.
Образ 2: Гиперболизированный "Power Dressing" (справа)
Второй образ демонстрирует современный взгляд на деловой стиль с преувеличенными пропорциями:
Серый пиджак в тонкую вертикальную полоску (pinstripe) с экстремально объемными плечами и подчеркнутой талией в форме песочных часов. Этот элемент отсылает в винтажные коллекции Thierry Mugler 1994 года.
Насыщенно-зеленая шляпа и перчатки в тон создают яркий визуальный фокус, придающий поп-артовую нотку классическому принту.
Использование микро-шорт вместо штанов делает образ дерзким и провокационным, что является фирменной чертой стиля Поляковой.
