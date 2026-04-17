«Вадік» — Оля Полякова випустила вірусний хіт у стилі шансон про свого ідеального чоловіка

Популярна українська виконавиця Оля Полякова презентувала нову відеороботу на трек "Вадік". Ця жартівлива композиція виконана в абсолютно нетиповому для попдіви жанрі шансону. Короткі уривки та бекстейджі зі знімального майданчика, які артистка викладала у своїх соціальних мережах, миттєво стали вірусними та зібрали мільйони переглядів і тисячі коментарів.

Фото: Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський. Скриншот з відео інтерв'ю Дмитру Гордону. Частина перша.

Справжня хвиля популярності накрила 64-річного бізнесмена Вадима Буряковського нещодавно. Інтерес аудиторії різко зріс після того, як чоловік дав відверте інтерв'ю відомому журналісту Дмитру Гордону. Спілкування викликало такий ажіотаж серед глядачів, що згодом медійники записали ще й другу частину цієї розмови. Саме на фоні такого гучного обговорення співачка вирішила підіграти трендам і випустила пісню про коханого.

Фото: Кадр з кліпу Олі Полякової на пісню "Вадік". Скриншот з відео.

За словами артистки, саме образ її чоловіка — щирого, з почуттям гумору та характерними рисами епохи 90-х — надихнув її на створення цієї іронічної композиції.

"Ця історія почалася з інтерв'ю, яке розірвало інтернет, а продовжилася піснею, яку ви вивчили напам'ять ще до релізу!" — зазначила Оля Полякова.

Співачка також додала, що цей трек є своєрідною музичною відповіддю на хвилю обговорень її обранця в медіапросторі.

Не залишилися без уваги і нові образи співачки. У кліпі "Вадік" Оля Полякова демонструє яскраві образи, що поєднують іронію над стилем 90-х із високою модою.

Образ 1: Класичний нуар та графіка (ліворуч)

Цей лук побудований на різкому чорно-білому контрасті. Співачка позує у приталеному чорному жакеті з акцентними білими манжетами та високим гострим коміром. Образ доповнюють:

Класичний чорний крислатий капелюх, що додає загадковості та ретро-шику.

Світлі вкорочені штани (капрі) у поєднанні з гостроносими туфлями на шпильці створюють витончений, але дещо пародійний силует, характерний для естетики шансону.

Чорні рукавички та виразні сережки підкреслюють театральність образу.

Образ 2: Гіперболізований "Power Dressing" (праворуч)

Другий образ демонструє сучасний погляд на діловий стиль з перебільшеними пропорціями:

Сірий піджак у тонку вертикальну смужку ("pinstripe") з екстремально об'ємними плечима та підкресленою талією у формі "пісочного годинника". Цей елемент відсилає до вінтажних колекцій Thierry Mugler 1994 року.

Насичено-зелений капелюх та рукавички в тон створюють яскравий візуальний фокус, що додає поп-артову нотку до класичного принту.

Використання мікро-шортів замість штанів робить образ зухвалим та провокаційним, що є фірмовою рисою стилю Полякової.

