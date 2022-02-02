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Вакарчук рассказал, как отцовство кардинально изменило его жизнь

Музыкант рассказал, что поет колыбельные малышу и даже задумывается записать для него целый альбом

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук признался в интервью журналу "Теленеделя", как рождение сынка внесло изменения в его жизнь. Появились ранее незнакомые эмоции и счастливые переживания.

Вакарчук рассказал, как отцовство кардинально изменило его жизнь

Святослав Вакарчук. Фото: из открытых источников

Святослав Вакарчук рассказал, появление детей – это тот мент в жизни каждого человека, когда начинаешь смотреть на вещи, которые тебя окружают совсем по-другому, начинаешь испытывать ранее незнакомые эмоции и переживания. Музыкант признался, что так теперь происходит и в его жизни. 

Исполнитель отметил, что в глобальном смысле он остался таким же, как и прежде, он не изменил свои взгляды, он по-прежнему обожает музыку. Появление сына лишь добавило больше ярких красок в жизнь, наполнило ее большими смыслами.

Также Святослав Вакарчук признался, что теперь в его жизни появился человек, которому он лично исполняет свои песни. По словам музыканта, ежедневно поет сыну колыбельные и даже вынашивает амбициозные планы – записать новый альбом. При этом Вакарчук отметил, что его первенец еще маленький, чтобы определить, какие песни ему больше по душе. Поэтому придется немного пождать, пока он подрастёт.

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