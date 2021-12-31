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Вакарчук заявил о возвращении в популярное телешоу

Святослав Вакарчук рассказал о возвращении на шоу "Голос страны"

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Экс-нардеп, фронтмен группы "Океан Эльзы" и тренер музыкального телешоу "Голос страны" Святослав Вакарчук приоткрыл интригу, рассказав, чего ожидать в новом сезоне шоу. Как передает портал "Комментарии", Вакарчук в эфире канала "1+1" заявил, что ему приятно вернуться в "Голос" после пятилетнего перерыва.

Вакарчук заявил о возвращении в популярное телешоу

Святослав Вакарчук. Фото: из открытых источников

Святослав Вакарчук отметил, что его переполняют приятные эмоции от понимания, что вновь выпадет возможность пройти очень интересный путь в качестве тренера шоу "Голос страны".

По словам музыканта, с одной стороны он понимал, что, находясь в кресле тренера на протяжении четырех сезонов удалось сделать очень многое и пришло время дать возможность себя показать другим талантливым исполнителям, более помоложе. Но есть и другая сторона, отметил Вакарчук.

Он добавил, когда получил предложение вновь стать тренером одного из самых популярный телешоу, то нахлынули приятные воспоминания, появилось ощущение, что действительно соскучился. 

"Соскучился по участникам, которым хочется помочь", — поделился эмоциями артист.

Не обошлось и без небольшого анонса. Святослав Вакарчук рассказал, что видит одной из главных своих задач на телешоу – продвижение именно украинской музыки, потому в 12 сезоне будет очень много украинских песен.

По мнению Вакарчука, Украина, конечно же, должна быть интегрирована в мировую культуру, но при этом важно помнить, что наша собственная культура очень важна, она должна быть популярной и должна быть на первом месте.

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Источник: https://1plus1.ua/ru
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