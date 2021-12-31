Вакарчук заявил о возвращении в популярное телешоу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Экс-нардеп, фронтмен группы "Океан Эльзы" и тренер музыкального телешоу "Голос страны" Святослав Вакарчук приоткрыл интригу, рассказав, чего ожидать в новом сезоне шоу. Как передает портал "Комментарии", Вакарчук в эфире канала "1+1" заявил, что ему приятно вернуться в "Голос" после пятилетнего перерыва.
Святослав Вакарчук. Фото: из открытых источников
Святослав Вакарчук отметил, что его переполняют приятные эмоции от понимания, что вновь выпадет возможность пройти очень интересный путь в качестве тренера шоу "Голос страны".
По словам музыканта, с одной стороны он понимал, что, находясь в кресле тренера на протяжении четырех сезонов удалось сделать очень многое и пришло время дать возможность себя показать другим талантливым исполнителям, более помоложе. Но есть и другая сторона, отметил Вакарчук.
Он добавил, когда получил предложение вновь стать тренером одного из самых популярный телешоу, то нахлынули приятные воспоминания, появилось ощущение, что действительно соскучился.
Не обошлось и без небольшого анонса. Святослав Вакарчук рассказал, что видит одной из главных своих задач на телешоу – продвижение именно украинской музыки, потому в 12 сезоне будет очень много украинских песен.
По мнению Вакарчука, Украина, конечно же, должна быть интегрирована в мировую культуру, но при этом важно помнить, что наша собственная культура очень важна, она должна быть популярной и должна быть на первом месте.
Читайте также на портале "Комментарии" – Святослав Вакарчук удивил изнурительным летним отдыхом в Карпатах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости