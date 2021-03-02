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Василиса Фролова рассказала, кто отец ее будущего ребенка

43-летняя Фролова заверила, что беременность была естественной, без применения ЭКО

сегодня, 03:42
Автор:

Ольга Чародий

43-летняя Василиса Фролова рассказала журналистами в интервью программе "Світське життя" на "1+1" , что отец ее малыша -   известный продюсер из мира телевиденья. Их отношения длятся уже давно.

Василиса Фролова рассказала, кто отец ее будущего ребенка

Василиса Фролова (фото из открытых источников)

По словам Василисы Фроловой, несмотря на прочные отношения с отцом ребенка, беременность была незапланированной. В целом Фроловой нравится состояние беременности, при этом Фролову раздражают разговоры о ее возрасте: 

"Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?!" — сказала Фролова в интервью журналистам.

Напомним, Алла Мазур является автором и ведущей программы "ТСН.Тиждень".  Алла Мазур не побоялась взять на себя важную социальную ответственность – она стала лицом движения по борьбе с онкологическими заболеваниями. Свои слова она закрепляет действиями: ведущая вышла в прямой эфир без парика после шести курсов химиотерапии. Тогда зрители впервые увидели ее натуральный цвет волос с пепельным оттенком. 

Коллега Аллы Мазур по "ТСН", Наталья Мосейчук является ведущей известного украинского шоу "Право на владу". Плюс, она стала ведущей новой политической программы, которая называется "VIP с Натальей Мосейчук".  Стоит также отметить, что Наталья в своем плотном графике находит время и для благотворительности. Она является куратором благотворительного проекта "Право на освіту". Главная его задача – поспособствовать открытию школ при больницах. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3TUkE2lpY_qE1N-c951x5t3I-8UCnD2RuwaMLnw8xV6y9pqbgrJ2v9jvk&v=0kCjDURMWF0&feature=youtu.be
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