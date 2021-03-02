Василиса Фролова рассказала, кто отец ее будущего ребенка

43-летняя Василиса Фролова рассказала журналистами в интервью программе "Світське життя" на "1+1" , что отец ее малыша - известный продюсер из мира телевиденья. Их отношения длятся уже давно.

Василиса Фролова (фото из открытых источников)

По словам Василисы Фроловой, несмотря на прочные отношения с отцом ребенка, беременность была незапланированной. В целом Фроловой нравится состояние беременности, при этом Фролову раздражают разговоры о ее возрасте:

"Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?!" — сказала Фролова в интервью журналистам.

Напомним, Алла Мазур является автором и ведущей программы "ТСН.Тиждень". Алла Мазур не побоялась взять на себя важную социальную ответственность – она стала лицом движения по борьбе с онкологическими заболеваниями. Свои слова она закрепляет действиями: ведущая вышла в прямой эфир без парика после шести курсов химиотерапии. Тогда зрители впервые увидели ее натуральный цвет волос с пепельным оттенком.

Коллега Аллы Мазур по "ТСН", Наталья Мосейчук является ведущей известного украинского шоу "Право на владу". Плюс, она стала ведущей новой политической программы, которая называется "VIP с Натальей Мосейчук". Стоит также отметить, что Наталья в своем плотном графике находит время и для благотворительности. Она является куратором благотворительного проекта "Право на освіту". Главная его задача – поспособствовать открытию школ при больницах.



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