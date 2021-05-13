Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за откровения

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Ольга Чародий
Актриса Елена Проклова, которая ранее во время одного из своих интервью рассказала, что во время прослушивания один известный актер требовал от нее секс. И якобы этот человек уже умер. Как заявила вдова известного российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина, Проклова, начала делать заявления такого характера из-за внушительного гонорара, пишут "Дни.ру".
Актриса Елена Проклова (фото из открытых источников)
По словам Поргиной, Проклова за миллион рублей "поступилась
честью и совестью" и накануне праздника рассказала историю журналистам.
Актриса считает, что Елена, если все было так, как она
рассказала, должна была говорить об этом именно в тот момент, когда это
произошло. Она могла пойти к директору картины или к другим ответственным лицам
на съемках, которые бы за нее заступились.
Ранее актер Сергей Никоненко тоже предположил, что откровения Прокловой связаны с денежными трудностями.
Как сообщали ранее знаменитостям нужно следить не только за своим внешним видом, но и за тем, что они говорят, ведь иногда одна брошенная или написанная невзначай фраза может стоить карьеры. Об этом не понаслышке знают некоторые голливудские актеры. Например, Эванджелин Лилли. Звезда культового драматического сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли в разгар пандемии коронавируса решила в социальной сети поделиться своими философскими размышлениями. Актриса написала, что ее семья не соблюдает самоизоляцию, потому что все это — выдумка.
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