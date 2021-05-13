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Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за откровения

Ранее актер Сергей Никоненко тоже предположил, что откровения Прокловой связаны с денежными трудностями

сегодня, 04:53
Автор:

Ольга Чародий

Актриса Елена Проклова, которая ранее во время  одного из своих  интервью рассказала, что во время прослушивания один известный актер требовал  от  нее секс. И якобы этот человек уже  умер. Как  заявила вдова известного российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина, Проклова, начала делать заявления такого характера из-за внушительного гонорара, пишут "Дни.ру".

Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за откровения

Актриса Елена Проклова (фото из открытых источников)

По словам Поргиной, Проклова за миллион рублей "поступилась честью и совестью" и накануне праздника рассказала историю журналистам. 

Актриса считает, что Елена, если все было так, как она рассказала, должна была говорить об этом именно в тот момент, когда это произошло. Она могла пойти к директору картины или к другим ответственным лицам на съемках, которые бы за нее заступились.

Ранее актер Сергей Никоненко тоже предположил, что откровения Прокловой связаны с денежными трудностями. 

Как сообщали  ранее знаменитостям нужно следить не только за своим внешним видом, но и за тем, что они говорят, ведь иногда одна брошенная или написанная невзначай фраза может стоить карьеры. Об этом не понаслышке знают некоторые голливудские актеры. Например, Эванджелин Лилли. Звезда культового драматического сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли в разгар пандемии коронавируса решила в социальной сети поделиться своими философскими размышлениями. Актриса написала, что ее семья не соблюдает самоизоляцию, потому что все это — выдумка.

Или Джина Карано. В начале 2021 года звезда "Мандалорца" Джина Карано уничтожила свою репутацию одним постом в соцсети Instagram. Знаменитость сравнила политическую ситуацию в Америке с Холокостом. Когда публика высказала возмущение, актриса поспешила удалить пост, но, как известно, ничто не исчезает из интернета бесследно.




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Источник: https://dni.ru/showbiz/2021/5/12/477884.html
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