Ведущий "Холостяка" рассказал о сексе на проекте

Ведущий романтического шоу "Холостяк" на телеканале СТБ Григорий Решетник надеется, что в ходе съемок предыдущих сезонов проекта, у его участников был секс. Об этом он сказал в эфире телепрограммы "33 за 3" на телеканале ICTV, передает "Гордон".

Григорий Решетник - фото из открытых источников

"Это романтическое шоу и у двоих влюбленных людей обязательно должна быть тактильная связь", – сказал Решетник.

Отвечая на вопрос ведущей, допускает ли он сексуальные контакты главного героя с несколькими девушками на проекте, Решетник уверил, что все происходит по соглашению сторон. Телеведущий отметил, что на "Холостяке" еще никогда не было случаев насилия.

К слову, Григорий Решетник является бессменным ведущим проекта "Холостяк", начиная с 2011 года. Именно тогда вышел в свет первый выпуск романтического шоу. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor и по сценарию мужчина-главный герой приглашает на свидание девушек, после чего одна из них покидает шоу. В заключительном выпуске герой должен определиться с выбором среди двух оставшихся претенденток на его сердце.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что главный герой романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой, победительницей проекта Дашей Квитковой, ошарашили поклонников новостью о будущем пополнении в семье. Пара поделилась с подписчиками в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Квиткова позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлый живот.









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