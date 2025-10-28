Винник провалил гастроли в Европе: певец отметился резким заявлением

Украинский певец Олег Винник, с самого начала полномасштабного вторжения находится за границей, прокомментировал слухи о якобы провале его европейского турне. Артист заверил, что с его концертами в Европе все хорошо.

Фото: из открытых источников

Винник опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram, где подробно рассказал о гастрольной ситуации и опроверг сообщение об отсутствии спроса на его выступления, пишет 24 Канал.

Артист отметил, что наткнулся на сенсационные сообщения об отмене концерта в Испании, однако подчеркнул, что выступление не отменяют, а только переносится. Причиной перенесения, по его словам, стало то, что успешная продажа билетов на турне в Германии позволила организаторам запланировать полноценный испанский тур уже в следующем году.

"Организаторы увидели высокий спрос на концерты в Германии, поэтому решили сначала провести тур там, а в следующем году – в Испании", – объяснил Винник.

Певец добавил, что его успешные выступления за границей могут не нравиться некоторым украинским коллегам.

"Когда у других артистов отменяются концерты и туры, у меня они, наоборот, проходят. Именно это может кому-то не нравиться. Когда все идет хорошо, кого-то это оскорбляет", — отметил Винник.

Он подчеркнул, что не учитывает слухи и продолжает гастролировать, подчеркивая поддержку фанатов и стабильность своего турне за рубежом.

Как уже писали "Комментарии", народная артистка Украины Екатерина Бужинская призналась, что в свое время могла стать частью российского шоу-бизнеса, однако помешала певица Таисия Повалий.