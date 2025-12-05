Винник в очередной раз превзошел себя: что вызвало громкий скандал в сети

В Сети появились новые фотографии известного певца Олега Винника и его жены, певицы Таюне. Снимки обнародовала немецкая визажистка Яна, с которой работает пара. Именно в Германии, куда семья Винника переехала после начала полномасштабной войны, артисты живут сейчас. Судя по фото, они обращались к специалисту за косметическими процедурами.

Фото: из открытых источников

На кадры обратил внимание Telegram-канал "Ливень", который не только опубликовал фотографии, но и намекнул на возможное злоупотребление уколами красоты. В частности, лица Олега и Таюне выглядят заметно измененными, что предположительно может быть следствием применения филеров.

"Если кто переживал за финансы Винника — на филеры средств хватает", — говорится в сообщении.

Следует напомнить, что после начала полномасштабной войны Олег Винник выехал из Украины в Германию и до сих пор там остается. Сначала его команда объясняла отъезд лечением за границей и уверяла, что артист уехал до 24 февраля 2022 года. Однако бывший продюсер Александр Горбенко сделал скандальное заявление, утверждая, что Винник якобы сбежал из Украины, пересекая границу, прячась под пледом между сиденьями авто. Горбенко также намекал, что артист не болел и имел проблемы с зависимостью.

Сам певец все обвинения категорически опровергает. Сейчас он пытается возобновить концертную деятельность за границей, однако и здесь не обошлось без споров. Ранее Винник заявлял, что больше не будет исполнять русскоязычных песен, иначе "облывает себя", однако теперь этого не избегает, что влечет за собой новую волну критики. Недавно певец резко высказался в адрес своих гейтеров, демонстрируя готовность отстаивать свою позицию и выбор репертуара.

