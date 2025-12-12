Винник вступился за русский язык и сделал неоднозначное заявление о войне в Украине: детали

52-летний певец Олег Винник, который сейчас проживает в Германии, поделился своим мнением по поводу языкового вопроса в Украине. По его словам, в нашей стране не нужно запрещать русский язык. Винник объяснил, что врагом украинцев есть не язык, а Владимир Путин, инициировавший кровавую войну против Украины. Он подчеркнул, что вопрос языка не должен быть использован для отвлечения от главного врага – российской агрессии.

Фото: из открытых источников

Артист подчеркнул, что, безусловно, все граждане Украины должны владеть украинским языком и активно использовать его для создания контента. Однако, запрещать общаться на русском в повседневной жизни, по его мнению, неуместно.

"Язык — это не враг, а реальность, с которой мы живем", — отметил Винник.

По его словам, украинцы не должны воспринимать русский язык как причину террористической войны, которую Россия развязала против Украины.

"Имеем 100% украиноязычное общество, но это не значит, что другие языки нужно запрещать. Кто хочет, тот может изучать русский или любой другой язык. В Украине огромный процент людей, которые до сих пор общаются на русском, и это реальность", — подчеркнул он.

Певец отметил, что следует сохранить многообразие языков, а также предложил идею открытия частных школ для изучения русского или других языков. Он считает, что это окажет положительное влияние на культуру и развитие страны.

Что касается войны, то Винник акцентировал, что украинцы не должны воспринимать язык как причину агрессии.

"Не может быть так, чтобы в стране, где происходит большая трагедия, язык становился врагом. На нас напал не язык, а страна — Россия, и не сама Россия, а ее власть во главе с Путиным", — заявил он.

Певец отметил, что нужно понимать: на Украину напала именно российская агрессия, а не язык или культура.

Как уже писали "Комментарии", украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения переехал в Германию и почти не появлялся в украинском медиапространстве, наконец дал интервью, в котором попытался объяснить свою скандальную фразу о "глоток свежего воздуха". О реакции артиста на волну критики сообщает РБК-Украина.