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Главная Новости Звезды шоубизнес Влад Яма назвал своих первых фаворитов на «Танцах со звездами»
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Влад Яма назвал своих первых фаворитов на «Танцах со звездами»

Влад Яма назвал пары, которые его удивили

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В конце августа состоялась премьера нового сезона телевизионного шоу "Танцы со звездами". Его судья, украинский танцор Влад Яма выделил пары, которые запомнились ему больше всего. Именами своих фаворитов он поделился в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает НВ.

Влад Яма назвал своих первых фаворитов на «Танцах со звездами»

Влад Яма

Влад Яма отметил, что на победу в шоу могут, по его мнению, претендовать три пары. Среди них украинская певица, бывшая участница коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая впечатлила судью своей почти безупречной техникой, несмотря на то, что проект только начался. Также в тройке фаворитов оказалась ее коллега Надежда Мейхер, которая состоит в паре с Кириллом Власюком. А также украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Тарас Цимбалюк.

Вместе с этим, Влад Яма подчеркнул, что телешоу только началось и к его концу ситуация может измениться и лидирующие позиции могут занять совершенно другие пары. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, звезда проекта "Танцы со звездами" Максим Ежов попал в аварию и сломал ребро. Всему виной водитель, который "подрезал" хореографа на большой скорости и скрылся с места ДТП.


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