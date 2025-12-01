Военные фотографы Влада и Константин Либеровы стали родителями

Военные фотографы Константин и Влада Либеровы стали родителями. Об этом супруги сообщили в Инстаграме, рассекретив имя первенца.

Власть и Константин Либеровы / © instagram. com / libkos

Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Влюбленные опубликовали креативное фото из роддома, на котором Константин и Влада лежат в пижамах на кровати и держат на руках крошечного новорожденного малыша.

Первенец Либеровых появился на свет еще 29 ноября. Однако только сейчас фотографы об этом сообщили. Также влюбленные рассекретили, как назвали сынишку. Константин и Влада дали мальчику необычное имя Ной.

"29.11.2025. Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело", — обратились к малышу новоиспеченные родители.

Фотографов с пополнением в семье активно поздравляют подписчики, среди которых немало знаменитостей. Теплые слова Либеровым написали певица Надя Дорофеева, актриса Елена Кравец, ведущая Маша Ефросинина и многие другие.

