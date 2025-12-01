logo

Военные фотографы Влада и Константин Либеровы стали родителями

Сын Ной родился у пары в конце ноября 2025 года

1 декабря 2025, 18:11
Военные фотографы Константин и Влада Либеровы стали родителями. Об этом супруги сообщили в Инстаграме, рассекретив имя первенца.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Влюбленные опубликовали креативное фото из роддома, на котором Константин и Влада лежат в пижамах на кровати и держат на руках крошечного новорожденного малыша.

Первенец Либеровых появился на свет еще 29 ноября. Однако только сейчас фотографы об этом сообщили. Также влюбленные рассекретили, как назвали сынишку. Константин и Влада дали мальчику необычное имя Ной.

"29.11.2025. Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело", — обратились к малышу новоиспеченные родители.

Фотографов с пополнением в семье активно поздравляют подписчики, среди которых немало знаменитостей. Теплые слова Либеровым написали певица Надя Дорофеева, актриса Елена Кравец, ведущая Маша Ефросинина и многие другие.

Однако не только образ привлек фанатов — 34-летняя Жасмин Тукс вышла на подиум беременной, подчеркивая образ своим животиком. Отметим, Тукс уже воспитывает с мужем — исполнительным директором Snapchat, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро — дочь Миу Викторию, родившуюся 23 февраля 2023 года.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
