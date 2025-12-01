logo_ukra

Військові фотографи Влада і Костянтин Ліберови стали батьками

Син Ной народився у пари наприкінці листопада 2025 року

1 грудня 2025, 18:11
Недилько Ксения

Військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови стали батьками. Про це подружжя повідомило в Інстаграм, розсекретивши ім’я первістка.

Влада і Костянтин Ліберови / © instagram.com/libkos

Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram. Закохані опублікували креативне фото з пологового будинку, на якому Костянтин та Влада лежать в піжамах на ліжку та тримають на руках крихітного новонародженого малюка.

Первісток Ліберових з'явився на світ ще 29 листопада. Однак лише зараз фотографи про це повідомили. Також закохані розсекретили, як назвали синочка. Костянтин та Влада дали хлопчикові незвичне ім'я Ной.

"29.11.2025. Привіт, маленький Ной! Ми на тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело", — звернулись до малюка новоспечені батьки.

Фотографів з поповненням в родині активно вітають підписники, серед яких чимало знаменитостей. Теплі слова Ліберовим написали співачка Надя Дорофєєва, акторка Олена Кравець, ведуча Маша Єфросиніна та багато інших.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Шоу Victoria’s Secret 2025 дефілювала вагітна модель Жасмін Тукс. Вона вже увосьме крокує подіумом шоу. Вона постала перед глядачами у тілесній шовковій білизні, поверх якої була вдягнена мінісукня з позолоченої сітки та кристалів. Позаду моделі здіймалися переплетені перлинні крила, що радше нагадували павутинку й краплі роси.

Однак не лише образ привернув увагу фанатів — 34-річна Жасмін Тукс вийшла на подіум вагітною, підкреслюючи образ своїм животиком. Зазначимо, Тукс уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Міу Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року.



