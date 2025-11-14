Вокалист Green Grey просит о помощи – музыканту нужна срочная операция

Вокалист культовой украинской группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, известный под сценическим именем Мурик, публично заявил о серьезных проблемах со здоровьем. По словам артиста, медики настаивают на срочной операции, а сам он вынужден обратиться за помощью к поклонникам.

«Мурик» из стар легендарной группы Green Grey сообщил о резком ухудшении состояния здоровья

О своем состоянии и открытии сбора на лечение певец сообщил в собственном Instagram, подчеркнув, что оперативное вмешательство нужно провести как можно быстрее. В какой именно операции он нуждается, Мурик не уточняет, однако отмечает, что поддержка фанатов сейчас критически необходима.

Как сообщает группа Green Grey, заявление артиста прозвучало на фоне недавней трагедии, всколыхнувшей украинский шоу-бизнес. Менее месяца назад, 20 октября, умер соучредитель и гитарист группы Андрей "Дизель" Яценко. Музыкант ушел из жизни вследствие сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. Новость о болезни Мурика лишь усилила беспокойство среди поклонников, которые внимательно следят за состоянием артиста.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что оптово в возрасте 55 лет скончался украинский рок-музыкант, лидер и соучредитель группы "Green Grey" Андрей Яценко. К тому же, в начале октября мы сообщали , что умер украинский бизнесмен и соучредитель телеканала "1 1" Борис Фуксман.

