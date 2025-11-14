Вокаліст Green Grey просить про допомогу – музиканту потрібна термінова операція

Вокаліст культового українського гурту Green Grey Дмитро Муравицький, відомий під сценічним ім’ям Мурік, публічно заявив про серйозні проблеми зі здоров’ям. За словами артиста, медики наполягають на терміновій операції, а сам він вимушений звернутися по допомогу до шанувальників.

«Мурік» зі стар легендарного гурту Green Grey повідомив про різке погіршення стану здоров’я

Про свій стан та відкриття збору на лікування співак повідомив у власному Instagram, наголосивши, що оперативне втручання потрібно провести якнайшвидше. Якої саме операції він потребує, Мурік не уточнює, однак зазначає, що підтримка фанів зараз критично необхідна.

Як повідомляє гурт Green Grey, заява артиста пролунала на тлі нещодавньої трагедії, що сколихнула український шоу-бізнес. Менш ніж місяць тому, 20 жовтня, помер співзасновник та гітарист гурту Андрій "Дизель" Яценко. Музикант пішов із життя внаслідок серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця. Новина про хворобу Муріка лише підсилила занепокоєння серед прихильників, які уважно стежать за станом артиста.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що раптово у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер та співзасновник гурту "Green Grey" Андрій Яценко.

