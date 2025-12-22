«Все уже знали об этом»: актер Андрей Фединчик рассказал об измене Натальи Денисенко

Украинский актер Андрей Фединчик впервые подробно рассказал о причинах разрыва с бывшей супругой Наталией Денисенко и признался, какой момент стал решающим в завершении их брака.

Андрей Фединчик и Наталья Денисенко. Фото: из открытых источников

Пара официально оформила развод в мае этого года. У бывших супругов есть общий сын Андрей. После расставания в публичном пространстве активно обсуждали версию об измене актрисы, которую впоследствии озвучивал и сам Фединчик. В частности, он ранее эмоционально заявлял, что во время его службы в жизни Наталки появился манекенщик Юрий Савранский, который тогда состоял в браке.

В новом интервью журналистке Алине Доротюк актер раскрыл собственное видение событий и объяснил, как развивалась ситуация. По словам Фединчика, перелом произошел в начале января, когда он вернулся домой после операции на позвоночнике. Уже тогда он почувствовал отчуждение, хотя жена уверяла, что между ними все хорошо.

"Я ее спросил: "У тебя кто есть? Ты влюблена в кого-нибудь?". Она ответила, что нет. Потом мы стали говорить, что это конец. Я сказал: "Мы расстаемся". Она сказала: "Да". Я говорил, что я за то, чтобы сохранить нашу семью. Потому что я еще не знал всей правды. А она сказала: "Нет". Я говорю: "Ну, тогда это конец. Обратно дороги не будет", — рассказал Фединчик.

По словам актера и военного, через неделю-две от близкого человека из его окружения он узнал, что Наталья уже долгое время находится в отношениях.

"Почему так сложилось, что все уже знали об этом. И даже жена того человека — он тогда еще был ее мужем. Я позвонил по телефону его жене и она все подтвердила. Мы до сих пор общаемся. И все, тогда я понял, что все совсем по-другому. Это было огромным ударом. Надо говорить правду", – рассказал Фединчик.

Несмотря на сильный эмоциональный удар, он признается, что воспринимает эту историю как своеобразный бумеранг. Считает, что ситуация стала для него кармическим ответом за свои поступки в прошлом. В начале отношений с Денисенко актер еще год состоял в браке с женщиной по имени Виктория, и именно тогда его чувства к коллеге разрушили первую семью.

Андрей подчеркнул, что осознает свою ответственность за эти события. По его словам, он даже написал бывшей жене Виктории, признав, что нынешняя ситуация стала для него расплатой за причиненную когда-то боль.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинская актриса Наталья Денисенко впервые откровенно рассказала о настоящих причинах развода с актером Андреем Фединчиком. По словам звезды театра и кино, их брак давно испытывал трудности, а полномасштабная война лишь усугубила кризис. Актриса призналась, после того как Андрей пошел служить, продолжающаяся разлука и напряженные обстоятельства негативно повлияли на их отношения.