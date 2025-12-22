«Усі вже знали про це»: актор Андрій Федінчик розповів про зраду Наталки Денисенко

Український актор Андрій Федінчик уперше детально розповів про причини розриву з колишньою дружиною Наталкою Денисенко та зізнався, який момент став вирішальним у завершенні їхнього шлюбу.

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко. Фото: з відкритих джерел

Пара офіційно оформила розлучення у травні цього року. У колишнього подружжя є спільний син Андрій. Після розставання в публічному просторі активно обговорювали версію про зраду акторки, яку згодом озвучував і сам Федінчик. Зокрема, він раніше емоційно заявляв, що під час його служби в житті Наталки з’явився манекенник Юрій Савранський, який тоді перебував у шлюбі.

У новому інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк актор розкрив власне бачення подій і пояснив, як саме розвивалася ситуація. За словами Федінчика, перелом стався на початку січня, коли він повернувся додому після операції на хребті. Уже тоді він відчув відчуження, хоча дружина запевняла, що між ними все гаразд.

"Я її запитав: "У тебе хтось є? Ти закохана в когось?". Вона відповіла, що ні. Потім ми почали говорити, що це кінець. Я сказав: "Ми розлучаємося". Вона сказала: "Так". Я казав, що я за те, щоб зберегти нашу сім’ю. Бо я тоді ще не знав усієї правди. А вона сказала: "Ні". Я кажу: "Ну тоді це кінець. Назад дороги не буде", — розповів Федінчик.

За словами актора та військового, через тиждень-два від близької людини з її оточення він дізнався, що Наталка вже тривалий час перебуває у стосунках.

"Чомусь так склалося, що всі вже знали про це. І навіть дружина того чоловіка — він тоді ще був її чоловіком. Я зателефонував його дружині й вона все підтвердила. Ми досі спілкуємося. І все, тоді я зрозумів, що все зовсім інакше. Це було величезним ударом. Треба говорити правду", — розповів Федінчик.

Попри сильний емоційний удар, він зізнається, що сприймає цю історію як своєрідний "бумеранг". Вважає, що ситуація стала для нього кармічною відповіддю за власні вчинки в минулому. На початку стосунків із Денисенко актор ще рік перебував у шлюбі з жінкою на ім’я Вікторія, і саме тоді його почуття до колеги зруйнували першу сім’ю.

Андрій наголосив, що усвідомлює свою відповідальність за ті події. За його словами, він навіть написав колишній дружині Вікторії, визнавши, що нинішня ситуація стала для нього розплатою за завданий колись біль.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", українська акторка Наталка Денисенко вперше відверто розповіла про справжні причини розлучення з актором Андрієм Федінчиком. За словами зірки театру та кіно, їхній шлюб давно переживав труднощі, а повномасштабна війна лише поглибила кризу. Акторка зізналась, після того як Андрій пішов служити, тривала розлука та напружені обставини негативно вплинули на їхні стосунки.