Всемирно известная группа Daft Punk распалась спустя 28 лет существования

Французский дуэт Daft Punk, известный на весь мир благодаря созданию танцевальной электронной музыки, распался после почти трех десятилетий существования. Об этом CNN сообщила публицист группы Кэтрин Фрейзер.



Daft Punk. Фото из открытых источников

В восьмиминутном видео дуэт, в состав которого входили Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо, прогуливается по пустыне в своих фирменных космических шлемах и кожаных куртках. Один из них снимает куртку, обнажая детонатор на спине. Другой – нажимает кнопку на детонаторе, его спутник уходит и в конце концов взрывается.





Обладатели премии "Грэмми" известны тем, что использовали компьютеризированный вокал и носили головные уборы роботов на публике и во всех своих музыкальных клипах. В понедельник, 22 февраля они опубликовали видео с загадочным названием "Epilogue".

Дуэт образовался в 1993 году во французском Париже. СМИ пишут, что Daft Punk позволил французской андеграундной хаус-музыке войти в чарты. Группа считается одной из самых влиятельных в мире электронной музыке. Среди их хитов можно выделить "Da Funk", "One More Time", "Around the World" и "Get Lucky".

В 2013 году группа получила награду Grammy Awards в номинуции "Рекорд года" и "Лучшее выступление поп-дуэта/группы" с ретро-дискотечным синглом "Get Lucky", в записи которого участвовали Фаррел Уильямс и Нил Роджерс.

Ранее "Комментарии" писали, что с того момента, как появилась легендарная советская группа "Кино" прошло уже 40 лет. Такой серьезный юбилей и ностальгия о былых концертах побудили участников группы вновь собраться вместе. И их грандиозное возвращение состоится уже весной — они выступят в Киеве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!