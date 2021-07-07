Вслед за MÉLOVIN: кого на сцене Atlas Weekend поцеловал Потап (ВИДЕО)

Тема открытости ЛГБТ-персон в Украине активно обсуждается несколько последних дней. Начало этому положил известный исполнитель MELOVIN, совершивший публичный каминг-аут во время выступления в первый день фестиваля Atlas Weekend. Как информирует Telegram-канал "Украина Сейчас", на волне хайпа после заявления коллеги решили "выехать" и Потап с Позитивом.



Потап поцеловал Позитива прямо на сцене. Фото: viva.ua

Одна из песен закончилась предложением Позитиву "почему бы и не попробовать" от Потапа. Певцы на несколько секунд соприкоснулись губами, после чего всячески попытались изобразить отвращение к произошедшему.

Интересно, что, по информации фанатов, присутствующих на выступлении, вслед за этим последовала фраза от Потапа о том, что "натуралов осталось слишком мало, поэтому скоро пора будет организовывать парад".

Разумеется, певцы решили просто пошутить, однако нарвались на негатив сразу с нескольких сторон. Поддерживающие права ЛГБТ-общества люди, а также поклонники открывшегося как бисексуала MELOVINа раскритиковали подобный поступок, считая его недостойным для медиа-личностей. Поборники традиционных ценностей же восприняли поцелуй Потапа и Позитива как личное оскорбление.

"Пиарщики дешевые", "Пацаны, если у вас вдруг появится желание тра*нуть друг друга после этого видео, то это не пропаганда сработала, а вы латентные", "Ох как забомбило, вот и повылазили настоящие пи***асы, которых волнует только то, что у других в постели происходит", — пишут пользователи Сети в комментариях под видео.

Интересно, что некоторые люди тут же напомнили выступление 2016 года, в которых жена Потапа Настя Каменских и экс-коллега Позитива Надя Дорофеева также поцеловались во время выступления.

"Вспоминается мне тут Каменских и Дорофеева, они там норм зализали друг друга, и ничего, все ходили и говорили, как круто", — подчеркнул юзер m.p.

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