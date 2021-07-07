Вслед за MÉLOVIN: кого на сцене Atlas Weekend поцеловал Потап (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Тема открытости
ЛГБТ-персон в Украине активно обсуждается несколько последних дней. Начало
этому положил известный исполнитель MELOVIN, совершивший публичный каминг-аут во время выступления в первый день фестиваля Atlas
Weekend. Как информирует Telegram-канал "Украина Сейчас", на волне хайпа после
заявления коллеги решили "выехать" и Потап с Позитивом.
Потап поцеловал Позитива прямо на сцене. Фото: viva.ua
Одна из песен закончилась
предложением Позитиву "почему бы и не попробовать" от Потапа. Певцы на
несколько секунд соприкоснулись губами, после чего всячески попытались изобразить
отвращение к произошедшему.
Интересно, что,
по информации фанатов, присутствующих на выступлении, вслед за этим последовала
фраза от Потапа о том, что "натуралов осталось слишком мало, поэтому скоро пора
будет организовывать парад".
Разумеется, певцы
решили просто пошутить, однако нарвались на негатив сразу с нескольких сторон. Поддерживающие
права ЛГБТ-общества люди, а также поклонники открывшегося как бисексуала MELOVINа раскритиковали подобный поступок, считая его
недостойным для медиа-личностей. Поборники традиционных ценностей же восприняли
поцелуй Потапа и Позитива как личное оскорбление.
Интересно, что
некоторые люди тут же напомнили выступление 2016 года, в которых жена Потапа
Настя Каменских и экс-коллега Позитива Надя Дорофеева также поцеловались во
время выступления.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что не так давно еще одна из стран Евросоюза решила узаконить однополое партнерство. Права жителей какого государства хотят расширить, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, что ЛГБТ-украинцы получили разрешение на участие в одной из ранее запрещенной для них медицинских процедур. Подробности — в нашей публикации.
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