"Я их не уважаю": известный хореограф поразил откровенным заявлением об артистах-изменниках

Известный украинский шоумен Дмитрий Коляденко выразил резкую критику по отношению к трем артистам, которых он считает изменниками Украины и не уважает. В комментарии для проекта "55 на 5" он уточнил, что его возмущают рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко), певец Олег Винник и хореограф Влад Яма. По мнению Коляденко, их отъезд за границу в разгар войны неприемлем и демонстрирует безразличие к судьбе страны.

Фото: из открытых источников

Шоумен отметил, что его раздражает не только сам факт их отъезда, но и то, что практически не комментируют войну, которую Россия ведет против Украины.

"Меня раздражают Винник, Потап и еще Влад Яма. Они молчат! У нас идет война. Это люди, у которых миллионная публика была… Я их не уважаю и руку им не дам. Они — не ребята Украины. Это предатели!" – подчеркнул Коляденко.

Он подчеркнул, что в глазах общества подобные действия артистов выглядят как отказ от ответственности и поддержки государства в критический момент.

В то же время Коляденко напомнил о недавнем скандале с Потапом, когда блоггер Богдан Беспалов опроверг информацию об "открытии ресторана" в Майами, которую якобы анонсировал артист. Беспалов заявил, что Потап часто создает громкие заявления для хайпа, а реальных действий, отвечающих его словам, нет.

"Когда вы увидите или услышите что-нибудь от Потапа, нужно это делить на три и, как минимум, не верить. Он заинтересован в хайпе, и это только в его фантазии", — уточнил блоггер.

