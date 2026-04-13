Главная Новости Звезды шоубизнес "Я вынужден делать это заявление...": Винник пробил дно претензией к тем, у кого "нет ничего святого"
"Я вынужден делать это заявление...": Винник пробил дно претензией к тем, у кого "нет ничего святого"

Артист выразил свое возмущение из-за поведения СМИ, подчеркнув, что "вы давно перешагнули все границы"

13 апреля 2026, 10:50
Клименко Елена

Певец Олег Винник в очередной раз выразил свое недовольство распространением, как он считает, ложной информации о нем, обратившись в общественность через социальные сети. Причиной публичной реакции стало решение о запрете его выступлений в Молдове, что, по мнению артиста, стало лишь частью кампании по дискредитации его личности.

"Я вынужден делать это заявление...": Винник пробил дно претензией к тем, у кого "нет ничего святого"

Винник заявил, что вынужден публично обращаться в медиа именно во время Пасхи, что является важным периодом для многих людей. Певец резко подверг критике "желтую прессу" за распространение слухов и не подтвержденных фактов, подчеркнув, что это не имеет ничего общего с профессиональной журналистикой. Он отметил, что поток ложной информации и извращенных фактов достиг таких масштабов, что ставит под сомнение самую сущность медиа как источника правды.

"Это уже не журналистика, это просто абсурд. У ваших высказываний нет никаких оснований, никаких фактов или аргументов, они просто не имеют ничего общего с реальностью", — отметил Винник.

Он также подчеркнул, что это вредит не только его репутации, но и личности. Певец обратил внимание на то, что распространение ложных сведений имеет серьезные последствия для каждого, кто становится объектом таких манипуляций.

В своем обращении Винник еще раз подтвердил свою украинскую идентичность, подчеркнув, что он украинец и всегда будет им оставаться. Он также выразил свою поддержку Украине и желание помогать своей стране. Однако певец не стал конкретизировать, каким образом он помогает, а также не уточнил, какие публикации его возмутили.

В конце видео певец объявил, что больше не намерен терпеть распространение ложной информации о нем и предупредил, что все подобные заявления теперь будут передаваться его адвокатам для дальнейшего рассмотрения в суде. Он призвал медиа отвечать за свои слова.

Интересно, что Винник выступал на русском языке, объяснив это желанием быть услышанным и понятным как украинским, так и российским СМИ. В своем видео на ТикТок он также указал местоположение – Берлин. По информации, с начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник вместе с семьей переехал в Германию, где проживал и работал в начале 2000-х годов. С тех пор певец не давал концертов в Украине, хотя активно выступал здесь в период с 2011 по 2019 год.

"Комментарии" уже писали , что известный украинский певец Олег Винник эмоционально отреагировал на недавние обвинения, якобы он призвал украинцев прощать все преступления, совершенные россиянами.



