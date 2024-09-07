За поддержку Кремля звезда украинской эстрады потеряет все, что имела: Минюст уже готовит решение

Против известной украинской певицы Таисии Повалий, открыто поддерживающей политику Владимира Путина и публично называющей войну в Украине "увольнением", инициированы новые санкционные меры. Как сообщает портал "Комментарии", Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации имущества, которым певица владеет непосредственно или через третьих лиц.

Таисия Повалий. Фото: из открытых источников

В заявлении отмечено, что санкции касаются не только недвижимости, но и авторских прав на музыкальные произведения. Эта информация была опубликована на официальном сайте Министерства юстиции.

Несмотря на то, что Таисия Повалий до сих пор носит звание народной артистки Украины, она проживает в Москве и известна своими пророссийскими взглядами и поддержкой полномасштабной войны.

В результате ее позиции, направленной против Украины, планируют конфисковать семь земельных участков, жилой дом и домовладения, которыми она владеет. Также в списке ее имущества числятся два автомобиля, четыре устройства для отстрела патронов и авторские права на восемь музыкальных произведений.

Стоит отметить, что Таисия Повалий раньше была популярна в Украине, но ее поддержка российской агрессии и публичные заявления о "справедливости" войны в Украине привели к массовому осуждению со стороны украинского общества.

Читайте также на портале "Комментарии" — Анна Седокова, которая уже долго избегает вопросов по поводу российской агрессии против Украины, вызвала оживленное обсуждение своим новым видом в рекламном ролике. Видео с ее участием появилось на страницах социальных сетей и рекламировало одну из клиник Турции. В ролике певица появляется в полном макияже и вечернем платье, что вызвало удивление среди поклонников.

Многие пользователи Instagram отметили, что ее внешность значительно изменилась настолько, что узнать ее можно было только по голосу. Подозревают, что изменения могли быть результатом косметических процедур или хирургических вмешательств, поскольку она уже длительное время проводит в Турции, где, вероятно, также проходит процесс развода.



