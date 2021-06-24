Западный шоу-бизнес имеет много отличий от украинского - Кузнецов

Западный
шоу-бизнес имеет много отличий от украинского, по моему мнению. Об этом заявил
победитель первого сезона талант-шоу Х-фактор, оперный певец, тенор Алексей
Кузнецов изданию "Комментарии-Украина".
Алексей Кузнецов (фото из открытых источников)
"Первое и
самое основное — это качество выпускаемого продукта. Второе (не менее важное, в
особенности для Артиста) — это гонорар. Гонорары западных артистов во много раз
превышают показатели гонораров украинских артистов. Маркетинг, музыкальные
платформы, звукозаписывающие лейблы с огромными ресурсами, социальные сети и
многомиллионная аудитория слушателей и зрителей. Дисциплина, тайминг,
невероятная трудоспособность и организация всех процессов. Всё это имеет
колоссальное отличие от украинского шоу-бизнеса. И это — только малая часть", —
рассказал Кузнецов.
Как считает
эксперт, украинскому шоу-бизнесу не хватает всего из вышеперечисленного.
"Организация
среднего уровня, иногда и ниже. Крайне редко встречается выше среднего.
Качество музыкального материала. Маркетинг и многое другое. Это не их вина. Так
устроена система, в которой они работают. Отсутствие украинских лейблов с
мировым именем, музыкальных платформ, где Артисты могут реализовывать свой
продукт. Уровень и качество концертных зданий и сооружений. Это всё требует
больших инвестиций и развития. Что точно есть у украинского шоу-бизнеса, так это
талантливые", — добавил он.
По его
словам, артисты, которые стараются создать качественный продукт в большинстве
случаев только своими собственными силами.
"Нужно
использовать все доступные ресурсы и повышать уровень культуры в стране,
значимость Артистов, которые могут конкурировать с западными музыкантами на
мировом уровне. Следует участвовать в международных конкурсах, проектах и
выводить украинских Артистов на мировую творческую арену", — резюмировал эксперт.
Напомним, бизнесмен из Харькова Михаил Заливако прокомментировал победу бывшей жены Андрея Богдана в финале "Холостяк". Среди трех финалисток Михаил выбрал Анну Богдан, турагентку и бывшую жену экс главы Офиса Президента Андрея Богдана. После выхода последнего эпизода в сети много зрителей возмутились ее победой. В своем инстаграме Заливако опубликовал сторис, в которых объяснил свой выбор: "Выбрал фактически не я. Не голова, а моё сердце. И вот, как вы думаете: стоит выбирать ту, которую советуют, или все-таки ту, которую полюбил?".
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