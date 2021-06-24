Западный шоу-бизнес имеет много отличий от украинского - Кузнецов

Западный шоу-бизнес имеет много отличий от украинского, по моему мнению. Об этом заявил победитель первого сезона талант-шоу Х-фактор, оперный певец, тенор Алексей Кузнецов изданию "Комментарии-Украина".

Алексей Кузнецов (фото из открытых источников)

"Первое и самое основное — это качество выпускаемого продукта. Второе (не менее важное, в особенности для Артиста) — это гонорар. Гонорары западных артистов во много раз превышают показатели гонораров украинских артистов. Маркетинг, музыкальные платформы, звукозаписывающие лейблы с огромными ресурсами, социальные сети и многомиллионная аудитория слушателей и зрителей. Дисциплина, тайминг, невероятная трудоспособность и организация всех процессов. Всё это имеет колоссальное отличие от украинского шоу-бизнеса. И это — только малая часть", — рассказал Кузнецов.

Как считает эксперт, украинскому шоу-бизнесу не хватает всего из вышеперечисленного.

"Организация среднего уровня, иногда и ниже. Крайне редко встречается выше среднего. Качество музыкального материала. Маркетинг и многое другое. Это не их вина. Так устроена система, в которой они работают. Отсутствие украинских лейблов с мировым именем, музыкальных платформ, где Артисты могут реализовывать свой продукт. Уровень и качество концертных зданий и сооружений. Это всё требует больших инвестиций и развития. Что точно есть у украинского шоу-бизнеса, так это талантливые", — добавил он.

По его словам, артисты, которые стараются создать качественный продукт в большинстве случаев только своими собственными силами.

"Нужно использовать все доступные ресурсы и повышать уровень культуры в стране, значимость Артистов, которые могут конкурировать с западными музыкантами на мировом уровне. Следует участвовать в международных конкурсах, проектах и выводить украинских Артистов на мировую творческую арену", — резюмировал эксперт.

Напомним, бизнесмен из Харькова Михаил Заливако прокомментировал победу бывшей жены Андрея Богдана в финале "Холостяк". Среди трех финалисток Михаил выбрал Анну Богдан, турагентку и бывшую жену экс главы Офиса Президента Андрея Богдана. После выхода последнего эпизода в сети много зрителей возмутились ее победой. В своем инстаграме Заливако опубликовал сторис, в которых объяснил свой выбор: "Выбрал фактически не я. Не голова, а моё сердце. И вот, как вы думаете: стоит выбирать ту, которую советуют, или все-таки ту, которую полюбил?".

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