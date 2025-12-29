Заплатила 200 тысяч: участница «Холостяка» София Шамия ошеломила условиями контракта



















Участница 14 сезона шоу "Холостяк" София Шамия, досрочно покинувшая проект по собственному желанию, откровенно рассказала о некоторых условиях контракта с телеканалом.

София Шамия. Фото: из открытых источников

По словам инфлюэнсерши и "Мисс Украина-2023", она вынуждена была заплатить 200 тысяч гривен штрафа за то, что решила покинуть шоу. В новом выпуске шоу "День со звездой" на Люксе ФМ София Шамия также раскрыла некоторые другие детали контракта.

По словам модели, после проекта она потратила еще много денег на терапию. Ведущая Таня Ли спросила, почему она не потребовала моральной компенсации от телеканала СТБ.

"Там был пункт в договоре, что даже если ты умрешь, никого это не волнует. Шучу, конечно. Похоже, сейчас попадаю под другой пункт о неразглашении договора. Но там есть пункт, если что-то с тобой происходит, то канал не несет никакой ответственности. И моральную компенсацию тебе никто не должен выплачивать", – ответила участница "Холостяка".

Напомним, победительницей нового сезона проекта "Холостяк" стала Надин Головчук. А модель София Шамия по собственному желанию покинула 14-й сезон шоу в третьем выпуске. Она призналась, что не выдержала давления на проекте.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская актриса Наталья Денисенко показала зрителям, что оставалось за кадром романтического шоу "Холостяк 14", где главным героем был близкий друг и коллега — актер Тарас Цымбалюк. Она провела экскурсию по роскошному трехэтажному дому, в котором живут девушки, борющиеся за сердце главного героя. Обычно зрители видят только гостиную, где участницы обсуждают свидание, но в этот раз Наталья показала, как выглядит дом полностью — от кухни до спален.