Знаменитости, которые рассказали, что они ВИЧ-инфицированы

Некоторые знаменитости предпочитают держать свою личную жизнь в тайне, а другие без проблем делятся им с публикой. Однако, когда звезды рассказывают о том, что у них ВИЧ, они помогают обществу, в частности, поднимают вопросы в публичной плоскости и доносят информацию для тех, кто предвзято относится к людям, которые являются носителями вируса. Портал "Комментарии" собрал 5 известных личностей, которые открыто заявили, что они имеют положительный анализ на ВИЧ.

Известные люди, которые открыто заявили, что они ВИЧ-инфицированы

Чарли Шин

Обладатель "Золотого глобуса" и бывшая звезда популярного сериала "Два с половиной мужчины" узнал, что он ВИЧ-инфицирован еще в 2011 году. В 2015 году Шин публично заявил, что он ВИЧ-положительный во время интервью для шоу Today на NBC. Эта новость молниеносно распространилась в СМИ и привлекла внимание к ВИЧ-инфекции.





Томас Нойвирт



Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, в 2018 году заявил, что имеет положительный анализ на ВИЧ. Нойвирт сообщил, что ему угрожал бывший парень и что он скорее обнародует эту информацию, чем его частную жизнь разоблачат третьи лица.





Майкл Джетер

Известный своими ролями в таких фильмах, как "Зеленая миля" и "Парк Юрского периода", актер обнаружил, что он ВИЧ-положительный в 1996 году. В следующем году Джетер не только объявил о своем состоянии, но и поделился опытом жизни с ВИЧ. Актер скончался в 2003 году во время эпилептического приступа в возрасте 50 лет.





Фредди Меркьюри

Легенда рок-музыки, фронтмен группы Queen, исполнявший такие всемирно известные хиты как We Are The Champions и Love Of My Life Фредди Меркьюри жил во времена, когда было предвзятое отношение к ВИЧ-положительным, а также о вирусе было мало информации. По этой причине Фредди Меркьюри публично заявил, что он являлся носителем вируса незадолго до своей смерти в 1991 году.





Меджик Джонсон

Бывший баскетболист Мэджик Джонсон рассказал, что стал ВИЧ-положительным в 1991 году. Как уверяет легенда баскетбола, медицинский прогресс позволил ему оставаться в хорошей форме на протяжении многих лет.





