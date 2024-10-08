Звезда сериала "Эйфория" жалуется на папарацци: они хотят сфотографировать ее в бикини

Американская актриса Сидни Суини пожаловалась на преследующих ее назойливых фотографов. По словам Сидни, некоторые из них шантажировали ее семью словами, что оставят актрису в покое, если та согласится на фото в бикини.



Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

27-летняя звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос" Сидни Суини в интервью Glamour рассказала, как вблизи ее нового дома во Флориде начали массово появляться фотографы. А некоторые из них призвали родственников Сидни выйти из дома.

"Они сказали: "Если вы скажете ей просто выйти на улицу в бикини, я сфотографирую, а потом оставлю вас в покое"", — рассказала Сидни Суини.

По словам актрисы, у нее есть фотографии папарацци, которые приехали к ее дому и восемь часов сидели в каяках прячась в кустах. Как объясняет Сидни, такая ситуация не позволяет ей чувствовать себя комфортно, а опубликованные фотографии могут поставить ее безопасность под угрозу. Кроме того, она постоянно слышит, что ее дом превратился в "звездный тур", когда неподалеку проплывают лодки из которых рассказывают, что это дом Сидни Суини.

Несмотря на свою звездность и откровенные фотографии в социальных сетях, Сидни заявляет, что разделяет работу и личную жизнь. О ее женихе почти ничего неизвестно, а большинство друзей отдалены от индустрии кино.

Сидни Суини получила известность благодаря роли Кэсси Говард в подростковом сериале "Эйфория", также она снималась в таких проектах, как "Белый лотос", "Острые предметы", "Люблю тебя ненавидеть", "Мадам Паутина" и "Однажды в Голливуде".

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