Звездный водитель на BlaBlaCar: как украинцы путешествуют вместе с Василием Вирастюком и что пишут в отзывах
commentss НОВОСТИ Все новости

Звездный водитель на BlaBlaCar: как украинцы путешествуют вместе с Василием Вирастюком и что пишут в отзывах

Никогда не отменяет поездки: сеть обсуждает идеальный рейтинг водителя Василия Вирастюка в BlaBlaCar

1 июня 2026, 14:05
Недилько Ксения

У пользователей популярного сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar есть уникальный шанс разделить дорогу с известным украинским спортсменом и политиком. Как оказалось, известный стронгмен активно пользуется платформой для междугородных поездок.

Василий Вирастюк

Для обычных путешественников это становится настоящей неожиданностью, ведь их водителем может оказаться легендарная личность.

"Пользуясь услугами этого сервиса, вы можете стать попутчиком народного депутата и сильнейшего человека планеты Василия Вирастюка", — рассказывают пассажиры, уже успевшие зарезервировать места в его автомобиле.

Сам звездный водитель демонстрирует высокие стандарты сервиса во время каждой поездки.

"У него хороший рейтинг и много положительных отзывов", — отмечают в сети, анализируя его персональную страницу на платформе.

Пользователи особенно ценят пунктуальность и надежность нардепа как водителя.

"В частности, никогда не отменяет поездки", — подчеркивают пассажиры, добавляя, что путешествия с ним всегда комфортны и безопасны.

Следует подчеркнуть, что это общение взаимно вежливо. Сам Вирастюк также охотно делится впечатлениями о путешествующих вместе с ним людях и регулярно оставляет положительные отзывы о своих пассажирах после завершения маршрутов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с известием о крещении первенца популярной украинской исполнительницы Алины Гросу спровоцировало бурное обсуждение в сети. Больше всего поклонников поразил выбор духовной матери для младенца. Как стало известно, эту почетную роль доверили легендарной поп-диве Ирине Билык. Такая новость очень удивила подписчиков, ведь широкая публика много лет была уверена, что артистки имеют совсем другой родственный статус.



