Звезды кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными

Актерам приходится приложить немало усилий, чтобы свести концы с концами, прежде чем они добьются большого успеха. Даже некоторые из известнейших звезд когда-то имели обычную работу с минимальной зарплатой. Однако были и те, кто не мог справиться с относительно небольшими деньгами обычных работников, поэтому попытался раздеваться на публику.



Актеры, которые были стриптизерами. Фото из открытых источников

Портал "Комментарии" подготовил подборку голливудских актеров, которые в начале карьеры начинали как стриптизеры.

Крис Пратт





Звезда сериала "Парки и зоны отдыха", серии фильмов "Сторожевые галактики" и "Мир Юрского периода" Крис Пратт, безусловно, добился успеха в Голливуде. Однако актер начинал свою карьеру, как стриптизер. В 18-летнем возрасте Крис начал раздеваться для дней рождений и девичников. По словам Пратта, ему "нравилось всегда быть обнаженным", потому он думал, что это легко поможет ему заработать. Однако на работе Пратт получал не более 40 долларов за выступление, а после неудачного прослушивания в стриптиз-клубе он завершил свою непродолжительную карьеру стриптизера.

Хавьер Бардем





В период, когда Хавьер Бардем начинал актерскую и нуждался в деньгах, он попробовал себя в стриптизе. В одном из баров он шутливо станцевал стриптиз, его заметили владельцы заведения и предложили ему работу. Однако Бардем в раздевании оказался настолько плох, что его уволили уже на следующий день.

Марк Консуэлос





О тайной жизни стриптизера звезды подростковой драмы "Ривердейл" Марка Консуэлоса рассказала его жена Келли Рипа. В интервью Vanity Fair она сообщила, что во время окончания колледжа Марк пытался пробиться в шоу-бизнес и познакомился с группой стриптизеров, с которой некоторое время ездил и раздевался.

Ченнинг Татум





Ченнинг Татум избран главной звездой фильма "Супер Майк" не только через мускулистое тело, но и его большой опыт в стриптизе. 19-летний Татум попал в мир профессионального стриптиза после ухода из Университета Южной Флориды. В конце 90-х он посетил даже несколько стриптиз-конференций, но эта работа никогда не была так прибыльна, как его деятельность в кино. В интервью The Hollywood Reporter Ченнинг Татум рассказал, что "в хорошую ночь я зарабатывал 150 долларов. В плохую ночь – 70 долларов – иногда даже 50".

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