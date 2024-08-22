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Звезды кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными

Есть много актеров, игравших на экране стриптизеров, однако некоторые голливудские звезды начинали свою карьеру с настоящего раздевания на публику.

сегодня, 17:20
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Автор:
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Slava Kot

Актерам приходится приложить немало усилий, чтобы свести концы с концами, прежде чем они добьются большого успеха. Даже некоторые из известнейших звезд когда-то имели обычную работу с минимальной зарплатой. Однако были и те, кто не мог справиться с относительно небольшими деньгами обычных работников, поэтому попытался раздеваться на публику.

Звезды кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными

Актеры, которые были стриптизерами. Фото из открытых источников

Портал "Комментарии" подготовил подборку  голливудских актеров, которые в начале карьеры начинали как стриптизеры.

Крис Пратт

Звезды кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными - фото 2

Звезда сериала "Парки и зоны отдыха", серии фильмов "Сторожевые галактики" и "Мир Юрского периода" Крис Пратт, безусловно, добился успеха в Голливуде. Однако актер начинал свою карьеру, как стриптизер. В 18-летнем возрасте Крис начал раздеваться для дней рождений и девичников. По словам Пратта, ему "нравилось всегда быть обнаженным", потому он думал, что это легко поможет ему заработать. Однако на работе Пратт получал не более 40 долларов за выступление, а после неудачного прослушивания в стриптиз-клубе он завершил свою непродолжительную карьеру стриптизера.

Хавьер Бардем

Звезды кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными - фото 3

В период, когда Хавьер Бардем начинал актерскую и нуждался в деньгах, он попробовал себя в стриптизе. В одном из баров он шутливо станцевал стриптиз, его заметили владельцы заведения и предложили ему работу. Однако Бардем в раздевании оказался настолько плох, что его уволили уже на следующий день.

Марк Консуэлос

Звезды кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными - фото 4

О тайной жизни стриптизера звезды подростковой драмы "Ривердейл" Марка Консуэлоса рассказала его жена Келли Рипа. В интервью Vanity Fair она сообщила, что во время окончания колледжа Марк пытался пробиться в шоу-бизнес и познакомился с группой стриптизеров, с которой некоторое время ездил и раздевался.

Ченнинг Татум

Звезды кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными - фото 5

Ченнинг Татум избран главной звездой фильма "Супер Майк" не только через мускулистое тело, но и его большой опыт в стриптизе. 19-летний Татум попал в мир профессионального стриптиза после ухода из Университета Южной Флориды. В конце 90-х он посетил даже несколько стриптиз-конференций, но эта работа никогда не была так прибыльна, как его деятельность в кино. В интервью The Hollywood Reporter Ченнинг Татум рассказал, что "в хорошую ночь я зарабатывал 150 долларов. В плохую ночь – 70 долларов – иногда даже 50".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных актерах, снимавшихся в фильмах для взрослых.

Также "Комментарии" писали о бывшем футболисте, ставшем звездой порно.



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