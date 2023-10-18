Звезды, которые умерли от пластических операций

Известные личности, звезды и модели часто обращаются к услугам хирургов, предоставляющих им нужные параметры красоты тела. Однако такие операции не всегда проходят удачно, а иногда могут вызвать смерть. Портал "Комментарии" подготовил подборку звезд, умерших от пластических операций.

Звезды, умершие от пластических операций. Фото из открытых источников

Лигия Фацио





Одна из самых влиятельных бразильских моделей и инфлюэнсеров Лигия Фацио скончалась в 2023 году в возрасте 40 лет. Смерть наступила в результате осложнений после косметических операций. Во время хирургического вмешательства модели ввели силикон и полиметилметакрилат, чтобы увеличить ягодицы, однако вещество начало расходиться по всему телу. Впоследствии ее состояние ухудшилось, и модель скончалась от инсульта.

Донда Вест





Мать популярного американского певца Кени Веста была известным преподавателем в Чикагском университете. 58-летняя женщина скончалась в 2007 году после операции по уменьшению груди и липосакции. Вскрытие обнаружило, что у Донды Вест было несколько опасных факторов, которые во время пластической операции вызвали остановку сердца. В 2009 году в США был веден закон назван в честь Донди Вест, нуждающийся в одобрении врача для косметической операции.

Кристина Эштен Гуркани





Кристина Эштен Гуркани, которая завоевала свою популярность тем, что походила на Ким Кардашьян умерла в возрасте 34 лет. Американская модель сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц у не сертифицированного специалиста и погибла. Женщину, которая не имела лицензию на операцию, обвинили в непреднамеренном убийстве.

Мариано Капророло





Не только женщины становятся жертвами пластических операций. Популярный аргентинский ведущий Мариано Капрарола обратился к пластическому хирургу Анибалу Лотоку для коррекции своего тела, однако погиб. Оказалось, что смерть была вызвана инъекцией метакрилата, который является очень опасным веществом, что нельзя использовать. Кроме Капрарола, еще несколько аргентинских знаменитостей погибли во время пластических операций в клинике Лотока, в том числе звезда кино Сильвина Луна. Против хирурга возбуждено дело о халатности.

Пит Бернс





Исполнитель легендарного хита You Spin Me Round умер, когда ему было 57 лет, от массивной остановки сердца. Хотя ни разу не было прямо сказано, что его смерть была связана с косметическими процедурами, Бернс имел более 300 хирургических вмешательств. Мужчина признавался, что имеет из-за этого множество проблем со здоровьем.

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