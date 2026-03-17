Акторка шокувала сукнею з волосся на вечірці після "Оскара" (ФОТО)

Американська акторка та телевізійна зірка Ліза Рінна привернула увагу на благодійній вечірці після церемонії "Оскара", яку традиційно проводить Елтон Джон. Знаменитість з’явилася на заході в незвичній сукні, повністю створеній з пасм штучного волосся.

Сукня з волосся Лізи Рінни. Фото: REUTERS

Ефектне вбрання для Лізи Рінни розробив британський дизайнер Крістіан Коуен. Замість звичайної тканини він використав велику кількість глянцевих пасм для нарощування волосся, які сформували повноцінну сукню. За словами дизайнерів, загальна вага незвичайного образу становила приблизно п’ять кілограмів.

Ліза Рінна. Фото: WireImage

Над створенням сукні з волосся працювала команда з 16 фахівців. На виготовлення сукні пішло понад 150 годин. Під час роботи використовували засоби для укладання волосся, які допомогли надати матеріалу форму та характерний блиск.

Сукня з волосся Лізи Рінни. Фото: REUTERS

Коуен пояснив, що метою проєкту було переосмислення ролі волосся у світі моди.

"За допомогою цього проєкту я хотів глибше занурити волосся у світ моди. Замість того, щоб волосся просто завершувало образ, воно стає ним", — пояснив Коуен.

Дизайнер також наголосив, що текстура волосся має унікальну динаміку і його можна заплітати, накручувати або пригладжувати, майже так само, як працюють з тканиною.

Сукня з волосся. Фото: Tressemmé

Незвичайні образи давно стали частиною культури вечірок після "Оскара". Наприклад, торік акторка Джулія Фокс з’явилася на заході в образі, натхненному картиною Сандро Боттічеллі "Народження Венери", де ключовим елементом також було волосся, яке прикривало пікантні місця на тілі зірки.

