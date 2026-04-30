logo_ukra

BTC/USD

76411

ETH/USD

2262.89

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Анджеліна Джолі налякала шанувальників: з акторкою, щось не так (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Анджеліна Джолі налякала шанувальників: з акторкою, щось не так (ФОТО)

Нові фото Анджеліни Джолі з донькою спричинили хвилю дискусій.

30 квітня 2026, 15:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Поява Анджеліни Джолі на публіці разом з донькою Захарою привернула увагу користувачів мережі. Нові кадри зі шкільного заходу швидко поширилися онлайн і спричинили активні дискусії щодо зовнішності акторки.

Анджеліна Джолі. Фото: Associated Press

На фото, які активно обговорюють у соцмережах, частина користувачів помітила асиметрію обличчя Анджеліни Джолі, зокрема різницю між очима. Дехто звернув увагу, що акторка ніби намагалася прикрити частину обличчя пасмом волосся. Це стало приводом для різних припущень щодо можливих причин таких змін.

У коментарях з’явилися дві основні версії. Одні користувачі припускають, що зміни у зовнішньості Джолі можуть бути пов’язані зі станом її здоров’я, зокрема можливим впливом стресу або паралічем лицевого нерва. Інші ж пов’язують це з косметологічними процедурами або пластичною хірургією. Акторка ситуацію не коментувала.

Анджеліна Джолі. Фото: X (Twitter)

Користувачі помітили зміни у зовнішньості Анджеліни Джолі. Фото: X (Twitter)

Разом з тим, донька Джолі Захара, виступила на заході в Атланті та дала рідкісний коментар. Вона тепло відгукнулася про матір, назвавши її "самовідданою, люблячою та розуміючою жінкою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не вперше шанувальники акторки помічають зміни у зовнішньості Анджеліни Джолі. У кінці березня зірка відвідала презентацію косметичної лінії бренду Tom Ford Beauty та шокувала фанатів своїм виглядом.

Також "Коментарі" писали, що "Тринадцяту" з "Доктора Хауса" не впізнати. Говорять, що з акторкою щось не так через нові фото.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://people.com/angelina-jolie-gizelle-bryant-pose-alongside-daughters-at-a-sorority-event-11959625
Теги:

Новини

Всі новини