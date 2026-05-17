Найгірший номер Євробачення-2026: якій країні дали 0 балів

Євробачення-2026 принесло Великій Британії чергове гучне розчарування. Представник країни Сем Баттл, який виступав під сценічним ім’ям Look Mum No Computer, посів останнє місце у гранд-фіналі конкурсу, отримавши нуль балів від телеглядачів та лише один бал від журі.

Велика Британія на останньому місці на Євробаченні-2026. Фото: AP Photo/Martin Meissner

Єдиний бал британському учаснику Євробачення віддала Україна під час голосування національних журі. Від глядачів номер Великої Британії не отримав жодної підтримки, що зробило виступ автоматично найгіршим у фіналі Євробачення-2026. Таким чином Велика Британія отримала у підсумку лише один бал та посіла останнє 25 місце.

Зауважимо, що крім Великої Британії, нуль балів від телеглядачів у фіналі отримали також Німеччина та Бельгія. Проте цим країнам вдалося покращити свої позиції завдяки оцінкам професійного журі.

Попри невдалий результат, Сем Баттл спокійно сприйняв поразку. У соцмережах він привітав Болгарію з перемогою та подякував шанувальникам за підтримку.

"Найголовніше, що ми всі доклали максимум зусиль. Незалежно від того, що проти нас. Що б це не було. Треба продовжувати докладати максимум зусиль, незалежно від… результату", — сказав британський учасник.

Частина єврофанів також підтримала музиканта, зазначивши, що його виступ був нестандартним і запам’ятався аудиторії.

Велика Британія отримала 0 балів на Євробаченні від глядачів

Для Британії такий результат став уже тенденцією. Це третій поспіль британський учасник, який не зміг набрати жодного бала від глядацького голосування. У 2025 році аналогічний провал пережив гурт Remember Monday, а у 2024-му співак Оллі Александер.

Зауважимо, що навіть з одним балом у 2026 році, це не найгірший результат для Великої Британії. Один із найгучніших провалів для британців стався у 2021 році, коли Джеймс Ньюман із піснею "Embers" отримав нуль балів як від журі, так і від глядачів. Цей результат неможливо перевершити.

Перемогу на Євробаченні 2026 року здобула Болгарія, яку представляла співачка DARA з піснею "Bangaranga". Вона набрала 516 балів. Україна отримала 221 бал від глядачів та журі Євробачення. Завдяки цьому Leléka посіла 9 місце на Євробачення-2026.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про результати Євробачення-2026: Україна отримала 12 балів лише від однієї країни.

Також "Коментарі" писали про те, яким країнам Україна дала найвищі бали у фіналі шоу Євробачення-2026.