Скандал з Поляковою: співачці жорстко відповіли на погрози подати до суду через нацвідбір
Скандал з Поляковою: співачці жорстко відповіли на погрози подати до суду через нацвідбір

Артистка наполягає на зміні правил національного відбору від "Суспільного", проте не конкретизує, які саме зміни вона пропонує. Водночас мовник заявляє, що такі корективи неможливі.

21 жовтня 2025, 11:50
Автор:
Клименко Елена

У "Суспільному" відреагували на вимоги співачки Олі Полякової змінити правила Національного відбору на "Євробачення", погрожуючи у разі відмови судовими позовами.

Скандал з Поляковою: співачці жорстко відповіли на погрози подати до суду через нацвідбір

Мовник підтвердив, що отримав офіційну заяву від артистки 16 жовтня. Полякова вимагає змінити регламент відбору, однак не конкретизує, які саме правки вона пропонує. В "Суспільному" пояснили, що внесення змін після початку офіційного відбору, який стартував 3 вересня, неможливе.

"Правила відбору розроблені на основі багаторічного досвіду проведення конкурсу та спрямовані на забезпечення якісної організації відбору і представлення України на "Євробаченні"", — йдеться у заяві мовника. 

Попри відсутність чітких вимог Полякової, передбачається, що їхня претензія пов’язана з її виступами в Росії після березня 2014 року. "Суспільне" чітко заявило, що умова про відсутність у біографії учасників виступів у Росії після цієї дати, а також у Білорусі після 24 лютого 2022 року, залишиться без змін.

"За 11 років деякі люди могли змінити своє бачення початку війни, але для нас дата початку конфлікту незмінна і не підлягає коригуванню через особисті обставини", — зазначили у "Суспільному", наголосивши на важливості підтримки української армії та культури. 

Нагадуємо, що раніше Оля Полякова заявила про намір брати участь у "Євробаченні" і погрожувала судом у разі відмови від зміни правил. Ця заява викликала гостру реакцію продюсера Ігоря Кондратюка.

Як вже писали "Коментарі", українська виконавиця Анастасія Приходько, відома своєю участю в Євробаченні-2009 під прапором Росії, нещодавно потрапила у публічний конфлікт на своїй сторінці в Instagram. Під час суперечки вона перейшла на російську мову і відповіла на звинувачення в "сидінні на двох стільцях" досить різко.



