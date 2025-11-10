Бывший король Испании признался, как застрелил своего брата

Бывший король Испании Хуан Карлос I, ныне живущий в изгнании, впервые подробно признался в трагических обстоятельствах смерти своего младшего брата Инфанте Альфонсо. Инцидент произошел почти 70 лет назад, но, как признает 87-летний монарх, его бремя преследует его всю жизнь.

Бывший король Испании Хуан Карлос. Фото: OSCAR DEL POZO/AFP/East News

В своих новых мемуарах Хуан Карлос описывает события 1956, когда он и 14-летний Альфонсо находились в семейном доме в Португалии. Братья "игрались с пистолетом", который, по словам бывшего короля, казался не заряженным.

"Мы вынули магазин. Мы и не подозревали, что в патроннике осталась пуля. Я хотел изобразить выстрел в воздух, и пистолет неожиданно выстрелил. Пуля попала в потолок, срыкошетила и попала Альфонсо в голову. Он умер на руках у нашего отца", — пишет Хуан Карлос.

В тот момент будущему королю было 18 лет. Расследование трагедии не проводилось, его отец бросил пистолет в море, а тело сына накрыл испанским флагом. Бывший монарх признает, что смерть брата навсегда оставила на нем свой след.

"Я не оправлюсь от этой трагедии. Ее тяжесть будет сопровождать меня вечно. Есть до и есть после. Мне до сих пор трудно об этом говорить, и я думаю об этом каждый день", — признается Хуан Карлос.

Он называет Альфонсо "другом и доверенным лицом", добавляя, что без этой утраты его жизнь была бы "менее угрюмой и менее несчастной".

Хуан Карлос I взошел на престол Испании в 1975 году после смерти диктатора Франсиско Франко. Его правление длилось 39 лет до 2014-го, когда он отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VI. Его отречение стало следствием серии скандалов, в частности по поводу роскошной охоты в Африке во время экономического кризиса и слухов о более чем двух тысячах романов с женщинами, несмотря на брак с королевой Софией. С 2020 года бывший монарх живет в Дубае, в фактическом изгнании.

