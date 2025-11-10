Бывший король Испании признался, как застрелил своего брата

Рубрики
Бывший король Испании Хуан Карлос I, ныне живущий в изгнании, впервые подробно признался в трагических обстоятельствах смерти своего младшего брата Инфанте Альфонсо. Инцидент произошел почти 70 лет назад, но, как признает 87-летний монарх, его бремя преследует его всю жизнь.
Бывший король Испании Хуан Карлос. Фото: OSCAR DEL POZO/AFP/East News
В своих новых мемуарах Хуан Карлос описывает события 1956, когда он и 14-летний Альфонсо находились в семейном доме в Португалии. Братья "игрались с пистолетом", который, по словам бывшего короля, казался не заряженным.
В тот момент будущему королю было 18 лет. Расследование трагедии не проводилось, его отец бросил пистолет в море, а тело сына накрыл испанским флагом. Бывший монарх признает, что смерть брата навсегда оставила на нем свой след.
Он называет Альфонсо "другом и доверенным лицом", добавляя, что без этой утраты его жизнь была бы "менее угрюмой и менее несчастной".
Хуан Карлос I взошел на престол Испании в 1975 году после смерти диктатора Франсиско Франко. Его правление длилось 39 лет до 2014-го, когда он отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VI. Его отречение стало следствием серии скандалов, в частности по поводу роскошной охоты в Африке во время экономического кризиса и слухов о более чем двух тысячах романов с женщинами, несмотря на брак с королевой Софией. С 2020 года бывший монарх живет в Дубае, в фактическом изгнании.
