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Княгиня Монако рассказала, когда вернется к мужу и детям

Княгиня заявила, что всем сердцем жаждет воссоединения с семьей

сегодня, 02:20
Автор:

Ольга Чародий

3 августа княгиня Монако Шарлин дала небольшое интервью радиостанции Radio 702 в ЮАР. Супруга князя Альбера II с января находится в этой стране. Все это время она не видела ни мужа, ни детей — шестилетних двойняшек Жака и Габриэллу. Она общается с ними только о видеосвязи. Такие сеансы происходят ежедневно.

Княгиня Монако рассказала, когда вернется к мужу и детям

Княгиня Монако (фото из открытых источников)

Это породило слухи о том, что Альбер и Шарлин близки к разводу. Каждый раз, как князь появляется на публике без жены, волна слухов усиливается. Вот и сейчас князь побывал в Токио на Олимпиаде, а Шарлин не прилетела, хотя для нее Игры представляют особый интерес. Ведь в молодости она занималась плаванием и представляла ЮАР на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году.

Княгиня Монако рассказала, когда вернется к мужу и детям - фото 2

Отвечая на вопросы радиоведущего, княгиня заявила, что всем сердцем жаждет воссоединения с семьей. Однако вынуждена ждать конца октября. Прилетев в Африку в январе, Шарлин, по ее словам, неожиданно заболела. Речь идет об инфекции, которая поразила ее уши, нос и горло. Сейчас она чувствует себя хорошо, однако лечение еще не закончено. И врачи не советуют ей рисковать здоровьем детей и мужа.

 Напомним, бывшая жена экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрейчук впервые назвала причину развода с певцом. В программе "Світське життя" девушка поделилась, что решение о разрыве не было однодневным, а "имело накопительный эффект". "Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим", — поделилась Аня. Также бывшая жена  композитора прокомментировала слухи о его изменах.


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