Княгиня Монако рассказала, когда вернется к мужу и детям

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Ольга Чародий
3 августа княгиня Монако Шарлин дала небольшое интервью
радиостанции Radio 702 в ЮАР. Супруга князя Альбера II с января находится в
этой стране. Все это время она не видела ни мужа, ни детей — шестилетних
двойняшек Жака и Габриэллу. Она общается с ними только о видеосвязи. Такие
сеансы происходят ежедневно.
Княгиня Монако (фото из открытых источников)
Это породило слухи о том, что Альбер и Шарлин близки к разводу. Каждый раз, как князь появляется на публике без жены, волна слухов усиливается. Вот и сейчас князь побывал в Токио на Олимпиаде, а Шарлин не прилетела, хотя для нее Игры представляют особый интерес. Ведь в молодости она занималась плаванием и представляла ЮАР на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году.
Отвечая на вопросы радиоведущего, княгиня заявила, что всем сердцем
жаждет воссоединения с семьей. Однако вынуждена ждать конца октября. Прилетев в
Африку в январе, Шарлин, по ее словам, неожиданно заболела. Речь идет об
инфекции, которая поразила ее уши, нос и горло. Сейчас она чувствует себя
хорошо, однако лечение еще не закончено. И врачи не советуют ей рисковать
здоровьем детей и мужа.
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