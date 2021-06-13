Бывшая жена Позитива впервые назвала причину развода с певцом

Бывшая жена экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрейчук впервые назвала причину развода с певцом. В программе "Світське життя" девушка поделилась, что решение о разрыве не было однодневным, а "имело накопительный эффект".

Позитив с женой Аней (фото из открытых источников)

"Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим", — поделилась Аня.

Также бывшая жена композитора прокомментировала слухи о его изменах.

"Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила", — поделилась она.

Андрейчук добавила, что за почти два года, пока пара не жила вместе, они пытались восстановить семью и пытались встречаться. Супруги путешествовали и планировали общее будущее. Впрочем, не сложилось.

Как сообщали ранее рассталась еще одна пара украинского шоу-бизнеса — Алексей Завгородний (Позитив) и Анна Андрийчук, которые были вместе на протяжении 13 лет. Слухи об их расставании ходили уже давно, но пара не комментировала эту информацию. Алексей и Анна начали встречаться еще в юном возрасте, когда им было по 15 лет, а в 2013 году они сыграли свадьбу. Любимая всегда была рядом и поддерживала Позитива при всех его взлетах и падениях. Что же стало причиной их разрыва — неизвестно.

Напомним, что еще в ноябре 2020 года Позитив проговорился , что не живет со своей супругой Аней, но не стал вдаваться в подробности.

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