Бывшая жена Позитива впервые назвала причину развода с певцом

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Ольга Чародий
Бывшая жена экс-солиста группы "Время и Стекло"
Позитива, Анна Андрейчук впервые назвала причину развода с певцом. В программе
"Світське життя" девушка поделилась, что решение о разрыве не было
однодневным, а "имело накопительный эффект".
Позитив с женой Аней (фото из открытых источников)
Также бывшая жена композитора
прокомментировала слухи о его изменах.
Андрейчук добавила, что за почти два года, пока пара не жила
вместе, они пытались восстановить семью и пытались встречаться. Супруги путешествовали
и планировали общее будущее. Впрочем, не сложилось.
Как сообщали ранее рассталась еще одна пара украинского шоу-бизнеса — Алексей Завгородний (Позитив) и Анна Андрийчук, которые были вместе на протяжении 13 лет. Слухи об их расставании ходили уже давно, но пара не комментировала эту информацию. Алексей и Анна начали встречаться еще в юном возрасте, когда им было по 15 лет, а в 2013 году они сыграли свадьбу. Любимая всегда была рядом и поддерживала Позитива при всех его взлетах и падениях. Что же стало причиной их разрыва — неизвестно.Напомним, что еще в ноябре 2020 года Позитив проговорился, что не живет со своей супругой Аней, но не стал вдаваться в подробности.
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