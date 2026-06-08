Племянник короля Великобритании Питер Филлипс женился на медсестре (ФОТО)

Племянник короля Великобритании Чарльза ІІІ Питер Филлипс женился на медсестре Национальной службы здравоохранения Гарриет Сперлинг во время частной церемонии в графстве Глостершир. На свадьбе присутствовал король, королева и ведущие члены британской королевской семьи.

Питер Филлипс женился на Гарриет Сперлинг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Свадьба Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг состоялась 6 июня в церкви Всех Святых в деревне Кембли. Именно это место имело особое значение для невесты, ведь здесь она проживала, познакомившись с будущим мужем. Несмотря на приватный формат церемонии, событие собрало немало представителей британской королевской семьи.

Среди гостей были король Чарльз и королева Камилла, а также принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин. На торжестве также присутствовали Зара Тиндалл и ее муж Майк Тиндалл, а также принцесса Евгения и принцесса Беатрис со своими мужьями.

Питер Филлипс женился на Гарриет Сперлинг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Гарриет Сперлинг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Гарриет Сперлинг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Принц Уильям и принцесса Кэтрин. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Для обеспечения порядка вокруг церкви установили металлические заборы и временно перекрыли дороги. Несмотря на усиленные меры безопасности, местные жители тепло встречали молодоженов. Когда невеста прибыла в храм вместе с дочерью Джорджиной и дочерьми Питера Филлипса от первого брака Саванной и Ислой, толпа приветствовала ее возгласами "гип-гип-ура".

История любви пары началась в 2024 году. После развода с первой женой Отемом Келли в 2020 году Питер Филлипс долгое время не афишировал личную жизнь. О помолвке с Гарриет Сперлинг стало известно в августе 2025 года.

48-летний Питер Филлипс является сыном принцесса Анны и занимает 19-е место в очереди на британский престол.

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