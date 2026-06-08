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Племянник короля Великобритании Питер Филлипс женился на медсестре (ФОТО)

Питер Филлипс женился на медсестре Гарриет Сперлинг.

8 июня 2026, 08:05
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Slava Kot

Племянник короля Великобритании Чарльза ІІІ Питер Филлипс женился на медсестре Национальной службы здравоохранения Гарриет Сперлинг во время частной церемонии в графстве Глостершир. На свадьбе присутствовал король, королева и ведущие члены британской королевской семьи.

Племянник короля Великобритании Питер Филлипс женился на медсестре (ФОТО)

Питер Филлипс женился на Гарриет Сперлинг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Свадьба Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг состоялась 6 июня в церкви Всех Святых в деревне Кембли. Именно это место имело особое значение для невесты, ведь здесь она проживала, познакомившись с будущим мужем. Несмотря на приватный формат церемонии, событие собрало немало представителей британской королевской семьи.

Среди гостей были король Чарльз и королева Камилла, а также принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин. На торжестве также присутствовали Зара Тиндалл и ее муж Майк Тиндалл, а также принцесса Евгения и принцесса Беатрис со своими мужьями.

Племянник короля Великобритании Питер Филлипс женился на медсестре (ФОТО) - фото 2

Питер Филлипс женился на Гарриет Сперлинг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Племянник короля Великобритании Питер Филлипс женился на медсестре (ФОТО) - фото 2

Гарриет Сперлинг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Племянник короля Великобритании Питер Филлипс женился на медсестре (ФОТО) - фото 2

Гарриет Сперлинг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Племянник короля Великобритании Питер Филлипс женился на медсестре (ФОТО) - фото 2

Принц Уильям и принцесса Кэтрин. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Для обеспечения порядка вокруг церкви установили металлические заборы и временно перекрыли дороги. Несмотря на усиленные меры безопасности, местные жители тепло встречали молодоженов. Когда невеста прибыла в храм вместе с дочерью Джорджиной и дочерьми Питера Филлипса от первого брака Саванной и Ислой, толпа приветствовала ее возгласами "гип-гип-ура".

История любви пары началась в 2024 году. После развода с первой женой Отемом Келли в 2020 году Питер Филлипс долгое время не афишировал личную жизнь. О помолвке с Гарриет Сперлинг стало известно в августе 2025 года.

48-летний Питер Филлипс является сыном принцесса Анны и занимает 19-е место в очереди на британский престол.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились редкие фото принцессы Дианы в молодости.

Также "Комментарии" писали о том, как короля Чарльза поймали за походом в сельский магазин алкоголя.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cj9gl0x7lj9o
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