Племінник короля Великої Британії Пітер Філліпс одружився з медсестрою (ФОТО)

Племінник короля Великої Британії Чарльза ІІІ Пітер Філліпс одружився з медсестрою Національної служби охорони здоров’я Гаррієт Сперлінг під час приватної церемонії в графстві Глостершир. На весіллі були присутні король, королева та провідні члени британської королівської родини.

Пітер Філліпс одружився з Гаррієт Сперлінг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Весілля Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг відбулося 6 червня у церкві Всіх Святих у селі Кемблі. Саме це місце мало особливе значення для нареченої, адже тут вона проживала, коли познайомилася з майбутнім чоловіком. Попри приватний формат церемонії, подія зібрала чимало представників британської королівської родини.

Серед гостей були король Чарльз та королева Камілла, а також принц Вільям і принцеса Уельська Кетрін. На урочистості також були присутні Зара Тіндалл та її чоловік Майк Тіндалл, а також принцеса Євгенія і принцеса Беатріс зі своїми чоловіками.

Пітер Філліпс одружився з Гаррієт Сперлінг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Гаррієт Сперлінг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Гаррієт Сперлінг. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Принц Вільям і принцеса Кетрін. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Для забезпечення порядку навколо церкви встановили металеві огорожі та тимчасово перекрили дороги. Попри посилені заходи безпеки, місцеві жителі тепло зустрічали молодят. Коли наречена прибула до храму разом з донькою Джорджиною та доньками Пітера Філліпса від першого шлюбу Саванною та Іслою, натовп вітав її вигуками "гіп-гіп-ура".

Історія кохання пари розпочалася у 2024 році. Після розлучення з першою дружиною Отем Келлі у 2020 році Пітер Філліпс тривалий час не афішував особисте життя. Про заручини з Гаррієт Сперлінг стало відомо у серпні 2025 року.

48-річний Пітер Філліпс є сином принцеса Анни та наразі посідає 19-те місце в черзі на британський престол.

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