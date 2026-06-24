Самая сексуальная болельщица мира поразила ЧМ-2026 (ФОТО)

Хорватская модель Ивана Кнолль, ставшая одной из самых известных футбольных болельщиц во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, снова привлекла внимание на этот раз на Мундиале-2026. Она приехала в Торонто на матч второго тура группового этапа между сборными Хорватии и Панамы.

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Перед игрой Хорватии и Панамы Ивана Кнолль опубликовала видео в социальных сетях с кратким обращением к болельщикам: "Хорватия, вперед". Затем она показала кадры у стадиона и заявила, что ожидает победы своей команды.

Для матча модель выбрала образ в традиционных цветах хорватской сборной: широкие джинсы с низкой посадкой, красно-бело-синий топ и повязку на голову с клеточным узором. Именно красно-белая "шахматная доска" является одним из главных символов национальной команды Хорватии. Фотографии Кнолль быстро собрали тысячи реакций и комментариев.

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Ивана Кнолль. Фото: instagram/knolldoll

Появление Иваны Кнолль на крупных футбольных турнирах стало частью медиа-сопровождения матчей сборной Хорватии: модель регулярно посещает игры команды и делится фото и видео со стадионов.

В матче против Панамы хорваты одержали минимальную победу – 1:0. Единственный мяч на 54-й минуте забил Анте Будимир. Этот результат позволил команде набрать первые три очка на ЧМ-2026 и сохранить шансы на выход в 1/16 финала. В стартовом матче группы Хорватия уступила Англию со счетом 2:4. Следующую игру команда проведет 28 июня против Ганы, которая, как и англичане, имеет по четыре очка. Панама после двух поражений упустила шансы продолжить борьбу на турнире.

Мировая популярность Иваны Кнолль началась во время ЧМ-2022. Тогда ее яркие наряды в цветах Хорватии стали вирусными в соцсетях, а западные медиа назвали ее самой сексуальной болельщицей в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ивана Кнолль посетила первый матч Хорватии на ЧМ-2026.

Также "Комментарии" писали, что девушка из Колумбии стала одной из самых красивых болельщиц на чемпионате мира по футболу.