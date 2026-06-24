Найсексуальніша вболівальниця світу вразила на ЧС-2026 (ФОТО)

Хорватська модель Івана Кнолль, яка стала однією з найвідоміших футбольних уболівальниць під час чемпіонату світу 2022 року в Катарі, знову привернула увагу, цього разу на Мундіалі-2026. Вона приїхала до Торонто на матч другого туру групового етапу між збірними Хорватії та Панами.

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

Перед грою Хорватії та Панами Івана Кнолль опублікувала відео в соціальних мережах із коротким зверненням до вболівальників: "Хорватіє, вперед". Згодом вона показала кадри біля стадіону та заявила, що очікує перемоги своєї команди.

Для матчу модель обрала образ у традиційних кольорах хорватської збірної: широкі джинси з низькою посадкою, червоно-біло-синій топ і пов’язку на голову з клітинчастим візерунком. Саме червоно-біла "шахівниця" є одним з головних символів національної команди Хорватії. Фотографії Кнолль швидко зібрали тисячі реакцій та коментарів.

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

Івана Кнолль. Фото: instagram / knolldoll

Поява Івани Кнолль на великих футбольних турнірах стала частиною медійного супроводу матчів збірної Хорватії: модель регулярно відвідує ігри команди та ділиться фото й відео зі стадіонів.

У матчі проти Панами хорвати здобули мінімальну перемогу — 1:0. Єдиний м’яч на 54-й хвилині забив Анте Будимир. Цей результат дозволив команді набрати перші три очки на ЧС-2026 та зберегти шанси на вихід до 1/16 фіналу. У стартовому матчі групи Хорватія поступилася Англії з рахунком 2:4. Наступну гру команда проведе 28 червня проти Гани, яка, як і англійці, має по чотири очки. Панама після двох поразок втратила шанси продовжити боротьбу на турнірі.

Світова популярність Івани Кнолль почалася під час ЧС-2022. Тоді її яскраві вбрання у кольорах Хорватії стали вірусними в соцмережах, а західні медіа назвали її найсексуальнішою вболівальницею у світі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Івана Кнолль відвідала перший матч Хорватії на ЧС-2026.

Також "Коментарі" писали, що дівчина з Колумбії стала однією з найгарніших вболівальниць на Чемпіонаті світу з футболу.