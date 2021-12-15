Актер Киану Ривз поделился секретом своей молодости

57-летний актер, звезда фильмов "Матрица" и "Адвокат дьявола" Киану Ривз рассказал, как ему удается выглядеть намного младше своих лет.

Киану Ривз (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Mensjournal, Киану Ривз тщательно следить за своей фигурой благодаря правильному питанию и регулярной физической активности. Во время съемок первой части "Матрицы" актер придерживался жесткой диеты. В его питании было мало натрия и жира, но в ночь перед съемками он съедал стейк, хотя в обычной жизни не налегает на мясные продукты.

А во время работы над кинолентой "Джон Уик" с Киану Ривзом работал фитнес-тренер, который помогал ему освоить различные трюки, боевые дисциплины, верховую езду и прочее. Персонаж актера должен был хорошо двигаться и демонстрировать силу, поэтому целью занятий было поддержание здоровья суставов и максимальное уменьшение любого вида боли.

В издании Express добавили, что ежедневные занятия Киану Ривза включали тренировки на выносливость, равновесие и растяжку. Сам актер признался, что с годами его выносливость снижается и он уже не может так быстро подняться по лестнице, как это делал в 25 лет. Но при этом, подчеркнул, что если нужно будет, то он это сделает.

Напомним, что 57-летний популярный актер, звезда "Матрицы" Киану Ривз признался, что вступил в брак "перед глазами Бога" с американской звездой Вайноной Райдер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Киану Ривз изменил имидж перед стартом съемок четвертой части "Матрица" и фанаты отметили, что он стал выглядеть еще моложе.

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