Киану Ривз сообщил, что формально женат на известной актрисе

57-летний популярный актер, звезда "Матрицы" Киану Ривз признался, что вступил в брак "перед глазами Бога" с американской звездой Вайноной Райдер.

Киану Ривз (фото из открытых источников)

Такое неожиданное заявление голливудский актер сделал в новом интервью изданию Esquire, украсив его новую обложку. Киану заявил, что они не просто коллеги, а формально муж и жена.

Звезда "Матрицы" сказал, что у них с Вайноной была свадебная церемония с настоящими священниками, и сама актриса утверждает, что они супруги, поскольку поженились "перед глазами Бога".

Отметим, что Киану Ривз и Вайнона Райдер работали вместе на съемочной площадке фильма "Дракула" (1992 года), где актер сыграл молодого юриста Джонатана Харкера, а Вайнона стала его невестой. Именно в этой киноленте состоялась свадебная церемония, которую актеры считают настоящей.

А в 2018 году знаменитости снова встретились на съемках комедийной мелодрамы "Как женить холостяка". Согласно сюжету, главные герои знакомятся по дороге на свадьбу общих знакомых, и судьба начинает их всячески сталкивать, чтобы они присмотрелись друг к другу.

Напомним, что кинематографическая вселенная Marvel предложила роль канадскому актеру Киану Ривзу в своем новом фильме. Поговаривают, что он может сыграть роль главного злодея Крейвена-охотника, известного как Сергей Николаевич Кравинов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ради съемок в четвертой части "Матрицы" актер Киану Ривз изменил свой имидж.

Читайте также, что в ноябре 2019 года в сети появились слухи, что голливудский красавчик Киану Ривз обручился со своей возлюбленной Александрой Грант.

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