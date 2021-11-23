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Киану Ривз сообщил, что формально женат на известной актрисе

Голливудский актер Киану Ривз признался, что формально состоит в браке со звездой фильма «Эпоха невинности» Вайноной Райдер

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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57-летний популярный актер, звезда "Матрицы" Киану Ривз признался, что вступил в брак "перед глазами Бога" с американской звездой Вайноной Райдер.

Киану Ривз сообщил, что формально женат на известной актрисе

Киану Ривз (фото из открытых источников)

Такое неожиданное заявление голливудский актер сделал в новом интервью изданию Esquire, украсив его новую обложку. Киану заявил, что они не просто коллеги, а формально муж и жена. 

Звезда "Матрицы" сказал, что у них с Вайноной была свадебная церемония с настоящими священниками, и сама актриса утверждает, что они супруги, поскольку поженились "перед глазами Бога".

Отметим, что Киану Ривз и Вайнона Райдер работали вместе на съемочной площадке фильма "Дракула" (1992 года), где актер сыграл молодого юриста Джонатана Харкера, а Вайнона стала его невестой. Именно в этой киноленте состоялась свадебная церемония, которую актеры считают настоящей.

А в 2018 году знаменитости снова встретились на съемках комедийной мелодрамы "Как женить холостяка". Согласно сюжету, главные герои знакомятся по дороге на свадьбу общих знакомых, и судьба начинает их всячески сталкивать, чтобы они присмотрелись друг к другу.  

Напомним, что кинематографическая вселенная Marvel предложила роль канадскому актеру Киану Ривзу в своем новом фильме. Поговаривают, что он может сыграть роль главного злодея Крейвена-охотника, известного как Сергей Николаевич Кравинов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ради съемок в четвертой части "Матрицы" актер Киану Ривз изменил свой имидж. 

Читайте также, что в ноябре 2019 года в сети появились слухи, что голливудский красавчик Киану Ривз обручился со своей возлюбленной Александрой Грант.


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Источник: https://www.esquire.com/entertainment/movies/a38241136/keanu-reeves-interview-2021/
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