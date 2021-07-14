Алина Гросу призналась, готова ли сейчас стать матерью

26-летняя популярная исполнительница Алина Гросу приоткрыла занавес личной жизни и призналась, готова ли сейчас стать матерью.

Алина Гросу / Фото: @alina_grosu

Известно, что у артистки есть младший брат Михаил, с которым она периодически выставляет фотографии на своей странице в Instagram. В новом интервью изданию OBOZREVATEL знаменитость рассказала, что безумно любит братика и, конечно же, думает о собственных детях, но пока не планирует стать матерью, потому что хочет на 100% состояться и "стать на ноги".

Также артистка рассказала, что является романтиком, но не стала уточнять, какие сюрпризы делает для своего возлюбленного.

Алина Гросу подчеркнула, что относительно легко вошла в новые отношения, несмотря на болезненный развод, потому что жизнь одна и нет смысла угасать за тем, чего не вернуть.

Напомним, что в сентябре прошлого года украинская певица Алина Гросу призналась, что развелась со своим супругом Александром Комковым, не прожив в браке и года.

Как выяснилось, экс-возлюбленный артистки ушел к другой женщине, а когда попытался вернуться, Алина не смогла простить измену и решила поставить окончательную точку в отношениях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2021 года в Сети начали распространяться слухи о том, что исполнительница Алина Гросу встречается с российским актером Романом Полянским.

Знаменитости до сих пор открыто не заявили о том, что вместе, но уже давно не скрывают, что между ними не только дружеские отношения, а нечто большее. Певица лишь отметила, что после неудачного брака не спешит делать никаких громких заявлений.





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