logo
Русский Українська

BTC/USD

56662.25

ETH/USD

1720.00

LTC/USD

195.66

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона «Долго буду морозиться»: Алина Гросу высказалась о личной жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

«Долго буду морозиться»: Алина Гросу высказалась о личной жизни

Алина Гросу не спешит делать громких заявлений

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий

25-летняя популярная исполнительница Алина Гросу высказалась о личной жизни и отношениях с российским актером Романом Полянским. Недавно она стала гостьей программы "Звездомания", сюжет которого появился на Instagram-странице M1.Agency.

«Долго буду морозиться»: Алина Гросу высказалась о личной жизни

Алина Гросу (фото из открытых источников)

В программе знаменитость затронула историю неудачного брака с российским бизнесменом Александром Комковым, с которым певица прожила в браке всего полгода. Алина призналась, что больше всего боялась о разводе рассказать родителям. Она считала, что в какой-то мере не оправдала их надежд, ведь ее воспитывали так, что должна быть одна любовь и на всю жизнь.

После такого неудачного опыта Гросу не спешит говорить о новых чувствах и представлять нового бойфренда обществу. Ей приписывают роман с российским актером Романом Полянским, который несколько раз снялся в клипах исполнительницы, вместе они выпустили песню, снимаются в фильмах и подогревают интерес поклонников совместными фотографиями. Свои отношения звезды не подтверждают, но и не опровергают.

"Это был такой долгий путь от рабочих и дружеских отношений к чему-то общему", — прокомментировала певица отношения с Полянским. А потом отметила, что еще "долго будет морозиться" на вопрос, если между ними любовь.

Напомним, недавно Алина Гросу и Роман Полянский вместе отдыхали в Карпатах, где сходили на ювелирный мастер-класс. Там они сделали друг другу кольца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Алина Гросу поделилась откровенными фотографиями, на которых позирует в серебристой маске с заячьими ушками и такого же цвета бюстгальтере.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ