«Долго буду морозиться»: Алина Гросу высказалась о личной жизни

25-летняя популярная исполнительница Алина Гросу высказалась о личной жизни и отношениях с российским актером Романом Полянским. Недавно она стала гостьей программы "Звездомания", сюжет которого появился на Instagram-странице M1.Agency.

Алина Гросу (фото из открытых источников)

В программе знаменитость затронула историю неудачного брака с российским бизнесменом Александром Комковым, с которым певица прожила в браке всего полгода. Алина призналась, что больше всего боялась о разводе рассказать родителям. Она считала, что в какой-то мере не оправдала их надежд, ведь ее воспитывали так, что должна быть одна любовь и на всю жизнь.

После такого неудачного опыта Гросу не спешит говорить о новых чувствах и представлять нового бойфренда обществу. Ей приписывают роман с российским актером Романом Полянским, который несколько раз снялся в клипах исполнительницы, вместе они выпустили песню, снимаются в фильмах и подогревают интерес поклонников совместными фотографиями. Свои отношения звезды не подтверждают, но и не опровергают.

"Это был такой долгий путь от рабочих и дружеских отношений к чему-то общему", — прокомментировала певица отношения с Полянским. А потом отметила, что еще "долго будет морозиться" на вопрос, если между ними любовь.

Напомним, недавно Алина Гросу и Роман Полянский вместе отдыхали в Карпатах, где сходили на ювелирный мастер-класс. Там они сделали друг другу кольца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Алина Гросу поделилась откровенными фотографиями, на которых позирует в серебристой маске с заячьими ушками и такого же цвета бюстгальтере.

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