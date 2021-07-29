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Алина Гросу восхитила Сеть пляжными фото с бойфрендом (ФОТО)

Украинская исполнительница Алина Гросу поделилась фотографиями с отдыха, на которых позирует вместе со своим возлюбленным

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

26-летняя популярная артистка Алина Гросу отправилась на отдых в солнечную Одессу, но не одна, а со своим возлюбленным Романом Полянским.

Алина Гросу восхитила Сеть пляжными фото с бойфрендом (ФОТО)

Алина Гросу / @alina_grosu

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько забавных снимков, на которых позирует в бикини с бахромой бирюзового цвета и солнцезащитных очках. Актер Роман Полянский нежно приобнял ее за талию и притянул к себе. Артистка и ее возлюбленный дурачатся на камеру, показывают язык и посылают воздушные поцелуи.

Украинская исполнительница не стала никак комментировать публикацию, лишь оставила два смайлика в виде волны и пальмы, намекая на полный релакс.

"Очень красивые. Будьте счастливы", "Красивая пара", "Самые шикарные", "Какая красива пара", "Счастья Вам и хорошего отдыха", "Прикольные и классные. Любви и радости", "Ну очень гармонично смотритесь!", "Моя любимая звёздная пара. Счастья вам", — написали фолловеры.

Алина Гросу восхитила Сеть пляжными фото с бойфрендом (ФОТО) - фото 2

Напомним, что в начале года в сети начали активно распространяться сплетни о новом романе украинской артистки Алины Гросу. Певица и ее избранник Роман Полянский, который ради звезды, переехал жить в Украину, долго не подтверждали свои романтические отношения. Но всем давно понятно и без слов, что знаменитостей связывает не только дружба.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом году певица Алина Гросу шокировала поклонников новостью о своем разводе с российским бизнесменом Александром Комковым, с которым встречалась до свадьбы 5 лет. Но пара не прожила в браке и полгода, как в семье начались проблемы. Алина призналась, что ее супруг ушел к другой женщине, которая была постарше.


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