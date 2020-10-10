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Алина Гросу выпустила трек, в котором описала эмоции после развода

Певица в новой песне воплотила все свои переживания

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Алина Гросу, которая в сентябре 2020 года шокировала поклонников новостью о разводе с московским бизнесменом, выпустила новый трек "Дым", в котором рассказала о своих переживаниях и эмоциональном состоянии. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

Алина Гросу выпустила трек, в котором описала эмоции после развода

Алина Гросу

Алина Гросу призналась, что отношения с мужем испортились спустя полгода после свадьбы. Он признался, что в его жизни появилась другая женщина, которая по словам артистки, гораздо старше его. Всю боль и переживания после развода певица решила передать с помощью песен и на днях презентовала новый трек "Дым", отметив, что в этой песне — ее душа.

Знаменитость призналась, что в этой композиции рассказывает об исчезнувшей любви, которая больше не горит, не греет и не вдохновляет. После нее остался только серый дым.  

Известно, что автором нового хита Алины Гросу стал 30-летний латвийский певец и композитор Стас Шуринс, получивший популярность благодаря победе в украинском проекте "Фабрика звезд 3".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Вера Брежнева выпустила новый трек "SESTRA".


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